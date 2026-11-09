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Ворог змінив тактику ударів по Харкову, що з 18-ю лікарнею після “прильоту”

Суспільство 15:41   09.11.2026
Вікторія Яковенко
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Ворог змінив тактику ударів по Харкову, що з 18-ю лікарнею після “прильоту” Фото: Ігор Терехов

Минулого тижня Харків пережив 36 обстрілів. 84 людини постраждали, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Найважче випробування, за даними міського голови, припало на ніч 3 листопада, коли ворог пошкодив медзаклад та близько 20 багатоповерхівок у Немишлянському районі. 18-та лікарня зазнала серйозних руйнувань. Це спеціалізований заклад, де щодня рятують пацієнтів із гострими інфарктами та надскладними серцево-судинними хворобами.

“Втім, паніки не було. Наші медики спрацювали просто бездоганно. Вони не розгубилися ні на секунду. Всіх пацієнтів, які потребували подальшого стаціонарного нагляду, ми оперативно та безпечно перевели до інших лікарень міста”, – зазначив Терехов.

Він розповів, що наразі у 18-й лікарні вже повністю закрили тепловий контур у пошкоджених корпусах. Паралельно йде відновлення приміщень та обладнання.

“Будемо повертати відділення до повноцінної роботи крок за кроком, бо ці ліжка критично необхідні”, – каже мер.

Загалом під вогнем минулого тижня опинилися шість районів Харкова. Терехов констатує: ворог дещо змінив тактику: більшість атак, 27 випадків, були FPV-дронами. Але застосовували окупанти й інші безпілотники («молния» та «бандероль»), керовані авіабомби та «Іскандери».

“Росіяни б’ють виключно по цивільному життю. Як і завжди. Під ударами – житлові будинки, звичайна цивільна інфраструктура, авто, в тому числі й комунальні. А 8 листопада в Київському районі вони застосували підлу тактику подвійного удару: вдарили туди, куди вже прибули рятувальники. Пошкодили пожежну машину, але, на щастя, хлопці з ДСНС не постраждали”, – пише мер.

Комунальники продовжують усувати наслідки вибухів по всьому місту. Закривають вибиті вікна, прибирають уламки, ремонтують пошкоджені мережі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 15:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня Харків пережив 36 обстрілів. 84 людини постраждали, повідомив мер міста Ігор Терехов.".