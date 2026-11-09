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Центр Харкова затягнуло димом (фото/відео)

Події 14:43   09.11.2026
Вікторія Яковенко
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Центр Харкова затягнуло димом (фото/відео)

Фото та відео пожежі, яка вирує у центрі Харкова, в районі скверу “Стрілка”, публікують містяни.

У ГУ ДСНС в Харківській області наразі не коментують ситуацію. У соцмережах пишуть, що “прильоту” не було.

пожар в центре Харькова

пожар в центре Харькова

Відео: телеграм-канал “Харків 1654”

Нагадаємо, 3 листопада у Харкові горіла дев’ятиповерхівка, розповідали в ГУ ДСНС в Харківській області. Осередок займання виник у квартирі на сьомому поверсі та поширився на площу близько 20 кв. м. Шістьох людей евакуювали. У квартирі, що горіла, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1949 року народження.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 14:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото та відео пожежі, яка вирує у центрі Харкова, в районі скверу “Стрілка”, публікують містяни.".