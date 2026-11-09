Другий за потужністю НПЗ у Росії атакували вночі ЗСУ – деталі

Вночі 9 листопада СОУ обстріляли один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Йдеться про Киришський НПЗ у Ленінградській області.

“Його проєктна потужність становить 20–21 мільйонів тонн нафти на рік, що забезпечує близько 7% усієї російської нафтопереробки“, – зазначив волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

Відео: Exilenova+

Щорічно завод виготовляє близько семи мільйонів тонн дизельного палива, а також бензин, авіаційний гас та мазут.

Відео: Exilenova+

“Він є ключовим постачальником пального для Ленінградської області, а також залучений до забезпечення потреб російської армії”, – додав Стерненко.