Live
  • Пн 09.11.2026
  • Харків  +4°С
  • USD 45.32
  • EUR 50.65

Другий за потужністю НПЗ у Росії атакували вночі ЗСУ – деталі

Події 09:32   09.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
Другий за потужністю НПЗ у Росії атакували вночі ЗСУ – деталі

Вночі 9 листопада СОУ обстріляли один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Йдеться про Киришський НПЗ у Ленінградській області. 

Обстріл РФ 9 листопада
Фото: Exilenova+

Його проєктна потужність становить 20–21 мільйонів тонн нафти на рік, що забезпечує близько 7% усієї російської нафтопереробки“, – зазначив волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

 

Відео: Exilenova+

Щорічно завод виготовляє близько семи мільйонів тонн дизельного палива, а також бензин, авіаційний гас та мазут.

Відео: Exilenova+

“Він є ключовим постачальником пального для Ленінградської області, а також залучений до забезпечення потреб російської армії”, – додав Стерненко.

Читайте також: Били по Харкову, Ізюму та Балаклії: за добу постраждали 14 людей — Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Удари по Балаклії та Ізюму: у прокуратурі повідомили про наслідки
Удари по Балаклії та Ізюму: у прокуратурі повідомили про наслідки
09.11.2026, 10:37
Сьогодні 9 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 листопада 2026: яке свято та день в історії
09.11.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 9 листопада: як минула ніч, фронт
Новини Харкова — головне 9 листопада: як минула ніч, фронт
09.11.2026, 09:00
Сотні тисяч людей у ​​Харкові без житла: що пропонує Терехов (відео)
Сотні тисяч людей у ​​Харкові без житла: що пропонує Терехов (відео)
09.11.2026, 09:14
РФ проривається на півночі від Харкова, Соболівку захопили двічі? Дані ISW
РФ проривається на півночі від Харкова, Соболівку захопили двічі? Дані ISW
09.11.2026, 07:50
Викидати менше сміття: незвичне прохання від Гололобова
Викидати менше сміття: незвичне прохання від Гололобова
09.11.2026, 08:20

Новини за темою:

09.11.2026
Били по Харкову, Ізюму та Балаклії: за добу постраждали 14 людей – Синєгубов
08.11.2026
Щоб зберегти тепло – Терехов розповів про алгоритм комунальників Харкова
08.11.2026
Дев’ять влучань по шести локаціях: Терехов про удари по Харкову 8 листопада
08.11.2026
П’ять FPV вдарили по Харкову: з’явилися фото та відео з місць “прильотів”
08.11.2026
Дрони б’ють по Харкову з ранку: є поранені, повідомив Терехов (доповлено)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Другий за потужністю НПЗ у Росії атакували вночі ЗСУ – деталі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 09:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 9 листопада СОУ обстріляли один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Йдеться про Киришський НПЗ у Ленінградській області. ".