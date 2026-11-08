П’ять FPV вдарили по Харкову: з’явилися фото та відео з місць “прильотів”

Харківська обласна прокуратура повідомила про наслідки атак FPV-дронів, що відбувалися в Харкові протягом дня 8 листопада.

“Вранці зафіксовано влучання в дах багатоквартирного житлового будинку. Близько 10:15 FPV-дрон вдарив по території гаражного кооперативу. Виникла пожежа. Орієнтовно о 10:35 пошкоджено дорожнє покриття. Поранення дістала 73-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Також внаслідок атак ще двох FPV-дронів пошкоджено автомобілі. Постраждав чоловік. Інформація уточнюється“, – написала пресслужба прокуратури.

Відео з місця одного з “прильотів” у Київському районі опублікували місцеві телеграм-канали. На кадрах видно, що удар припав по цивільних автівках, що запарковані біля житлової багатоповерхівки. Пошкоджений також вхід у найпростіше укриття в підвалі будинку.

Відео: Minitor1654/Харків

Нагадаємо, в бік Харкова сьогодні також були пуски КАБів. У місті чули вибухи.