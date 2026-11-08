Куди поділися мотоциклісти РФ: про ситуацію на Харківщині розповів Трегубов

Спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у етері нацмарафону заявив, що українських БпЛА на фронті зараз вистачає, щоб полювати за кожним окремим окупантом.

Трегубов підкреслив, що зараз росіянам не вдається зосередити війська для прориву на фронті, бо по них прилітає ще на етапі підготовки.

“Єдиний засіб для ведення бойових дій – це тактика малих груп, які спочатку проникають через кілзону (по двоє, по одному), а там уже накопичуються та намагаються робити якісь більш активні дії. Техніку застосувати – в неї прилетить… Була спроба винайти тактику мотоциклетних банд, ця спроба була півтора чи два роки тому. Теж не вийшло, бо в них теж прилітає. Зараз на фронті достатня кількість БпЛА для того, щоб полювати за мотоциклістами та навіть за окремими (одиничними) росіянами. Але річ у тім, що окремий (одиничний) росіянин ще може намагатися ховатися в складках місцевості. Саме тому вони таким чином пересуваються за рахунок прихованості. Прихованість можлива тільки в тому разі, коли група маленька, або навіть не група, а просто окремий юніт”, – пояснив Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Коментуючи ситуацію на півночі Харківщини, він повідомив, що спроби тиску тривають із різних боків від Вовчанських Хуторів, а також – загалом уздовж кордону.

“Єдине, що росіянам взагалі вдавалося останнім часом, – це розширити зону контролю поблизу Гранова, на схід від Гранова (воно ж північ від Козачої Лопані). Але там був не такий ривок. І це знову-таки ривок у близькому прикордонному районі. Це просто смуга фактично, на російському кордоні”, – сказав він.

Нагадаємо, Трегубов вважає, що прихід морозної погоди можуть використовувати в обидві сторони.