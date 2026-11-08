Синєгубов: У Харкові пошкоджені 4 СТО та тролейбуси, у Златополі електромережі

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 8 листопада повідомив про наслідки російських ударів по Харківській області за добу. Постраждалі є в Харкові, Лозовій та Златополі.

Від російських обстрілів на Харківщині за добу постраждали п’ятеро людей, “прильоти” були в Харкові та десяти населених пунктах області.

“У м. Харків отримали травми 59-річна жінка і 34-річний чоловік, зазнала гострої реакції на стрес 80-річна жінка; у м. Лозова отримала гостру реакцію на стрес 16-річна дівчина; у м. Златопіль зазнала гострої реакції на стрес 44-річна жінка”, – поінформував начальник ХОВА.

За даними Синєгубова, за добу по Харківській області вдарили сім російських ракет, а також майже 70 різних безпілотників. У Харкові через “прильоти” пошкоджені житлові будинки, а також чотири СТО, 52 автомобілі та тролейбуси.

У місті Златопіль пошкоджені електромережі, повідомив начальник ХОВА. Раніше мер Златополя писав про масштабне відключення електрики – у 250 тисяч абонентів – через удар “шахеда”. В області є й інші руйнування – переважно житлових будинків, також пошкоджені автомобілі.