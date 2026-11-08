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Вночі в Харкові прилетіло біля СТО: пошкоджені автівки

Події 08:25   08.11.2026
Оксана Горун
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Вночі в Харкові прилетіло біля СТО: пошкоджені автівки Ілюстративне фото

Вночі 8 листопада в Шевченківському районі Харкова був удар “Молнии”. Про це повідомив мер Ігор Терехов. У ДСНС навели подробиці.

“Зафіксовано влучання БПЛА типу «Молнія» у Шевченківському районі Харкова. На місці удару горить автомобіль”, – написав Терехов.

У ранковому зведенні пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області проінформувала: “У Шевченківському районі міста внаслідок атаки ворожого БпЛА загорівся легковий автомобіль. Також пошкоджено 10 автомобілів та скління вікон СТО”.

Також, за даними рятувальників, протягом доби в Харкові були “прильоти” в Слобідському та Київському районах.

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“У Слобідському районі Харкова внаслідок ракетного удару виникла пожежа в нежитловій будівлі, де горіли автомобілі та речі. Також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та громадський транспорт. Постраждали двоє людей. Крім того, внаслідок ворожої атаки на Київський район Харкова постраждала одна людина”, – зазначили в ДСНС.

Загалом в області рятувальники гасили вісім пожеж, які виникли через обстріли. Так, у Чугуєві горіло підприємство через удар БпЛА, а в Лозовій – будівля ліцею (постраждала 16-річна дівчина).

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 08:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 8 листопада в Шевченківському районі Харкова був удар “Молнии”. Про це повідомив мер Ігор Терехов. У ДСНС навели подробиці".