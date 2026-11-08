Ночью в Харькове прилетело возле СТО: повреждены машины

Ночью 8 ноября в Шевченковском районе Харькова был удар «Молнии». Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. В ГСЧС привели подробности.

«Зафиксировано попадание БпЛА типа «Молния» в Шевченковском районе Харькова. На месте удара горит автомобиль», — написал Терехов.

В утренней сводке пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: «В Шевченковском районе города в результате атаки вражеского БпЛА загорелся легковой автомобиль. Также повреждены десять автомобилей и остекление окон СТО».

Также, по данным спасателей, в течение суток в Харькове были «прилеты» по Слободскому и Киевскому районам.

«В Слободском районе Харькова в результате ракетного удара возник пожар в нежилом здании, где горели автомобили и вещи. Также повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и общественный транспорт. Пострадали два человека. Кроме того, в результате вражеской атаки на Киевский район Харькова пострадал один человек», — отметили в ГСЧС.

В целом в области спасатели тушили восемь пожаров, которые возникли из-за обстрелов. Так, в Чугуеве горело предприятие из-за удара БпЛА, а в Лозовой — здание лицея (пострадала 16-летняя девушка).