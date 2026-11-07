Российский дрон атаковал авто в Харькове, сообщает Терехов

Российский дрон ударил по автомобилю в Киевском районе Харькова днем 7 ноября.

Об атаке сообщил мэр Игорь Терехов. Подробности выясняются.

Как сообщала МГ «Объектив», 6 ноября Харьков терроризировали FPV-дроны. Первые два упали в Киевском районе. Во втором случае известно, что в 16:45 FPV атаковал Volkswagen Golf во время движения. 55-летняя женщина, находившаяся за рулем, получила острую реакцию на стресс. Третий дрон в 17:20 ударил по парковке возле универмага в Салтовском районе. Беспилотник попал в асфальт, повреждены четыре автомобиля. Около 00:50 7 ноября FPV-дрон влетел в балкон на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Киевском районе. Обошлось без пострадавших.

Около 11:00 7 ноября по Слободскому району ударили двумя ракетами «Бандероль». Горело промышленное здание, повреждены три многоквартирных дома, 16 автомобилей и троллейбусы. 80-летняя женщина перенесла острый стресс.