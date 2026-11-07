Сегодня 7 ноября 2026: какой праздник и день в истории

7 ноября 2000 года в США состоялись президентские выборы, результаты которых были настолько спорными, что вошли в историю. В 1990-м в Киеве в последний раз в советский период истории Украины пытались отметить годовщину так называемой «Октябрьской революции». В 1941-м немецкая авиация потопила теплоход «Армения» возле Крыма. В 1928-м в Харькове открыли здание Госпрома. В 1917-м произошел вооруженный Октябрьский переворот в Петрограде. В 1913-м в Северной Америке начался «Белый ураган». В 1857-м родился известный историк и ректор Харьковского университета Дмитрий Багалий. В 1492-м на землю упал Энсисемский метеорит – старейший метеорит, дата падения которого точно определена.

Праздники и памятные даты 7 ноября

7 ноября в мире – Международный день африканского писателя и Международный день инуитов (коренных народов Арктики).

Первая суббота ноября – это Всемирный день сумчатого муравьеда (намбата).

Также сегодня Международный день медицинской физики и Международный день вина Мерло.

7 ноября в истории

7 ноября 1492 года на землю упал Энсисемский метеорит – старейший метеорит, дата падения которого точно определена. Подробнее.

7 ноября 1857 года родился историк Дмитрий Багалей. Подробнее.

7 ноября 1913 года в Северной Америке на Больших озерах начался шторм – самый сильный в истории этих водоемов. Подробнее.

7 ноября 1917 года произошел большевистский вооруженный переворот в Петрограде. Власть в распадающейся бывшей Российской империи незаконным путем захватила группа экстремистов во главе с Владимиром Лениным (Ульяновым). Подробнее.

7 ноября 1928 года в Харькове официально открыли здание Госпрома. Подробнее.

7 ноября 1941 года немецкая авиация потопила теплоход «Армения» вблизи Крыма. Подробнее.

7 ноября 1944 года Франклин Рузвельт стал первым (и единственным) в истории США президентом, избранным на четвертый срок.

7 ноября 1990 года в Киеве в последний раз в советский период истории Украины пытались отметить годовщину «Октябрьской революции». Подробнее.

7 ноября 2000 года в США состоялись президентские выборы, результаты которых повлекли один из самых громких политических и судебных споров в американской истории. Разница между демократом Альбертом Гором и республиканцем Джорджем Бушем во Флориде оказалась настолько маленькой, что пришлось пересчитывать голоса. Этот результат был принципиальным и влиял на общий результат выборов в стране. Дело дошло до Верховного суда, и только благодаря судебному решению президентом стал Буш.

«Гор был действующим вице-президентом тогдашнего президента Билла Клинтона, а Буш – губернатором Техаса и сыном бывшего президента Джорджа Буша – старшего. В общенациональном голосовании Гор получил 48,4%, в то время как Буш — 47,9%, проиграв более 540 тысяч голосов. Однако президентов США выбирает Коллегия выборщиков – система, в которой «голоса выборщиков» распределяются между штатами на основе их населения, а затем полностью переходят победителю народного голосования в этом штате. Для победы нужно 270 голосов избирателей. К концу ночи выборов 2000 года количество голосов Гора составляло 250, а Буша — 246, причем Орегон, Висконсин и Флорида были слишком близки, чтобы предсказать результат», — напоминает эти события проект History.

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Затем подсчет установил: голоса Орегона и Висконсина перейдут Гору. Оставалась Флорида с 25 голосами выборщиков, которые могли полностью изменить общенациональный результат. Пересчеты и суды вокруг результатов во Флориде продолжались до 12 декабря. Первоначальное преимущество Буша во Флориде составило 1784 голоса. После автоматического машинного перерасчета она сократилась до 327 голосов. Гор добивался ручного пересчета в четырех округах штата. Позже Верховный суд Флориды постановил провести общештатный ручной пересчет голосов, не зачисленных автоматическими системами. Однако 9 декабря Верховный суд США приостановил этот процесс, а 12 декабря окончательно постановил прекратить перерасчет. Так Гор проиграл выборы, а Буш вскоре стал президентом США.

«Это был первый случай с 1888 года, когда кандидат-победитель проиграл по результатам всенародного голосования, хотя следующие такие выборы состоялись всего через 16 лет, когда Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон. Эти выборы привели к призывам отметить Коллегию выборщиков в пользу более простой системы «один человек — один голос», — отмечает History.

Впрочем, на данный момент система с выборщиками в США сохраняется.

Церковный праздник 7 ноября

7 ноября чтят память мучеников в Мелитине: Иерона и 32 воинов. Подробнее.

Народные приметы

Если утром туман, то будет оттепель.

Если листья до 7 ноября еще не опали, то зима будет суровой.

Если день солнечный, то весна будет ранней.

Если погода сухая, то зима будет с морозами и вьюгами.

Что нельзя делать 7 ноября

Нельзя лениться.

Нельзя ссориться и скандалить.