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По Америке прошла большая синяя волна — Ярыш о результатах выборов в США

Мир 11:26   04.11.2026
Остап Ярыш
украинский журналист в США
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По Америке прошла большая синяя волна — Ярыш о результатах выборов в США Фото: Остап Ярыш/Facebook

Сейсмические политические перемены в США. Демократы не просто получают контроль в обеих палатах Конгресса, они получают его с огромным отрывом… Республиканские кандидаты, выдвинутые и поддержанные Трампом, проиграли даже в традиционно республиканских штатах. В некоторых из этих штатов демократов не выбирали в Сенат десятилетиями. Техас (впервые за 38 лет), Канзас (за 94 года), Южная Каролина (за 28 лет), Северная Каролина, Айова, Огайо… И это касается не только сенаторов или конгрессменов, но и губернаторов во многих штатах… По Америке прошла большая синяя волна.

Автор: Остап Ярыш, украинский журналист в США

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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2026 в 11:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Остап Ярыш, украинский журналист в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейсмические политические перемены в США. Демократы не просто получают контроль в обеих палатах Конгресса, они получают его с огромным отрывом……".