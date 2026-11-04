По Америке прошла большая синяя волна — Ярыш о результатах выборов в США

Сейсмические политические перемены в США. Демократы не просто получают контроль в обеих палатах Конгресса, они получают его с огромным отрывом… Республиканские кандидаты, выдвинутые и поддержанные Трампом, проиграли даже в традиционно республиканских штатах. В некоторых из этих штатов демократов не выбирали в Сенат десятилетиями. Техас (впервые за 38 лет), Канзас (за 94 года), Южная Каролина (за 28 лет), Северная Каролина, Айова, Огайо… И это касается не только сенаторов или конгрессменов, но и губернаторов во многих штатах… По Америке прошла большая синяя волна.