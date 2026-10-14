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Трамп ставит все на капитуляцию — Денисенко про блицкриг США против Украины

Мир 10:22   14.10.2026
Вадим Денисенко
экс-нардеп
Трамп ставит все на капитуляцию — Денисенко про блицкриг США против Украины Скриншот

«Пис дил» до 3 ноября. Трамп ставит все на капитуляцию. К сожалению, я ошибся, считая, что перед выборами Трамп не пойдет на остановку передачи разведданных. Судя по всему, Трамп пошел ва-банк. Трампу нужен блицкриг по Украине и он считает, что российские обстрелы баллистикой без разведданных заставят Украину пойти на сделку. Трампу не нужен мир, ему нужно какое-то соглашение, на которое согласится Украина, чтобы говорить, что он чего-то добился.

Автор: Вадим Денисенко, экс-нардеп

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 10:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Вадим Денисенко, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Пис дил» до 3 ноября. Трамп ставит все на капитуляцию. К сожалению, я ошибся, считая, что перед выборами Трамп не…".