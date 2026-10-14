Трамп ставит все на капитуляцию — Денисенко про блицкриг США против Украины

«Пис дил» до 3 ноября. Трамп ставит все на капитуляцию. К сожалению, я ошибся, считая, что перед выборами Трамп не пойдет на остановку передачи разведданных. Судя по всему, Трамп пошел ва-банк. Трампу нужен блицкриг по Украине и он считает, что российские обстрелы баллистикой без разведданных заставят Украину пойти на сделку. Трампу не нужен мир, ему нужно какое-то соглашение, на которое согласится Украина, чтобы говорить, что он чего-то добился.