В Харькове сообщили о подозрении 35-летнему местному жителю, который совершил серию краж в Индустриальном районе, нанеся ущерб более чем на 65 тысяч гривен.

В течение октября ранее не судимый харьковчанин неоднократно подбирал ключи к сейфам платежных терминалов и призовых автоматов в супермаркетах города и забирал оттуда наличные, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, воспользовавшись свободным доступом, он в разное время похитил два велосипеда с разных этажей административного здания и продал их.

Экспертиза оценила общую сумму ущерба в 65 356 гривен.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.

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