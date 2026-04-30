Ряд краж произошел в одном из районов Харькова: задержали ли подозреваемого
В Харькове задержали мужчину, который, по версии следствия, совершил несколько краж в Индустриальном районе города.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в марте фигурант проник в один из служебных кабинетов больницы и украл мобильный телефон и кошелек с деньгами. Затем, поднявшись на другой этаж, незаконно завладел перфоратором, после чего сбежал.
«За несколько дней во дворе дома злоумышленник увидел в складском помещении магазина оставленный без присмотра велосипед и также решил его присвоить. В апреле, находясь на рынке, фигурант зашел в подсобное помещение и украл алюминиевую лестницу, опять же, воспользовавшись открытой дверью и отсутствием посторонних лиц», — установили правоохранители.
В этих преступлениях подозревают 31-летнего горожанина. По подсчетам копов, общий ущерб от действий фигуранта составляет более 40 тысяч гривен.
Ему сообщили о подозрении. Мужчине уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.
Читайте также: Занимал псевдодолжности: в Харькове будут судить подозреваемого в госизмене
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Индустриальный район Харькова, кражи, Нацполиция, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ряд краж произошел в одном из районов Харькова: задержали ли подозреваемого», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 13:45;