Ряд краж произошел в одном из районов Харькова: задержали ли подозреваемого

Общество 13:45   30.04.2026
Виктория Яковенко
Ряд краж произошел в одном из районов Харькова: задержали ли подозреваемого

В Харькове задержали мужчину, который, по версии следствия, совершил несколько краж в Индустриальном районе города.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в марте фигурант проник в один из служебных кабинетов больницы и украл мобильный телефон и кошелек с деньгами. Затем, поднявшись на другой этаж, незаконно завладел перфоратором, после чего сбежал.

«За несколько дней во дворе дома злоумышленник увидел в складском помещении магазина оставленный без присмотра велосипед и также решил его присвоить. В апреле, находясь на рынке, фигурант зашел в подсобное помещение и украл алюминиевую лестницу, опять же, воспользовавшись открытой дверью и отсутствием посторонних лиц», — установили правоохранители.

В этих преступлениях подозревают 31-летнего горожанина. По подсчетам копов, общий ущерб от действий фигуранта составляет более 40 тысяч гривен.

Ему сообщили о подозрении. Мужчине уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.

