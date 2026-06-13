Сегодня 13 июня 2026: какой праздник и день в истории

13 июня 1983 года на рынок поступил мобильный телефон, а космический зонд «Pioneer 10» пересек орбиту Нептуна. В 1895-м состоялась первая автомобильная гонка в истории. В 1892-м в Киеве запустили электрический трамвай. В 1886-м загадочно погиб 40-летний король Баварии Людвиг II, а также его психиатр Бернхард фон Гудден. В 1625-м состоялся брак короля Англии Карла I Стюарта и дочери Генриха IV, короля Франции.

Праздники и памятные даты 13 июня

Вторая суббота июня в Украине – День работника мебельной промышленности и День города Севастополь. В мире – Всемирный день оздоровления, Всемирный день кукол, Всемирный день публичного вязания, Международный день молодых орлов, Всемирный день джина.

13 июня – Международный день распространения информации об альбинизме.

Также сегодня: Международный день метания топора, Всемирный день софтбола, День швейной машины, Международный день менеджеров общественных ассоциаций, День рождения булавки.

13 июня в истории

13 июня 1625 года состоялся брак короля Англии Карла I Стюарта и Генриетты Марии де Бурбон, дочери Генриха IV, короля Франции. Подробнее.

13 июня 1886 года загадочно погиб 40-летний король Баварии Людвиг II, а также его психиатр Бернхард фон Гудден. Их тела обнаружили в воде Штарнбергского озера. Подробнее.

13 июня 1892 года в Киеве заработала система электрического трамвая – первая в Украине и третья в Восточной Европе (после Будапешта и Праги). Подробнее.

13 июня 1895 года во Франции состоялась первая в мире автомобильная гонка. Подробнее.

13 июня 1983 года в продажу поступил первый мобильный телефон. Это произошло в США, а компанией, совершившей прорыв, стала Motorola. Подробнее.

13 июня 1983 года американский космический зонд «Pioneer 10» пересек орбиту Нептуна, став первым созданным человеком объектом вне орбит всех крупных планет Солнечной системы. Эту автоматическую межпланетную станцию запустили с Земли 3 марта 1972 года. Миссией «Пионера» был полет к Юпитеру. Зонд стал первым космическим аппаратом, который вывели на траекторию выхода из Солнечной системы. Он достиг цели: пролетел мимо Юпитера и передал на Землю около полтысячи фото этой планеты. До Юпитера Pioneer-10 долетел в конце 1973 года, затем пересек орбиту Сатурна, Урана, а в 1983-м — Нептуна. При этом связь с ним была еще почти 20 лет. В последний раз данные «Пионера» достигли Земли 27 апреля 2002-го. Далее также фиксировали сигналы с него, но никакие данные получить не могли. Последняя слабая связь была в 2003-м. Тогда, по оценкам ученых, зонд был на расстоянии 12 млрд км от Земли. В NASA пишут о таких достижениях своего детища:

Первый космический корабль, выведенный на траекторию выхода из Солнечной системы в межзвездное пространство;

Первый космический корабль, улетевший за пределы Марса;

Первый космический аппарат, пролетевший через головной пояс астероидов;

Первый космический аппарат, пролетевший мимо Юпитера;

Пересек орбиту Нептуна, став первым созданным человеком объектом вне орбит всех планет;

Первый космический корабль, использовавший полностью ядерную электроэнергию.

Считается, что сейчас аппарат движется в направлении звезды Альдебаран в созвездии Тельца, которой достиг бы через 2 млн лет.

«В случае, если его перехватит разумная жизнь, Pioneer 10 несет алюминиевую табличку со схемами мужчины и женщины, Солнечной системы и ее расположения относительно 14 пульсаров. Ожидается, что разумные существа смогут интерпретировать схему, чтобы определить положение Солнца — а значит и Земли — при запуске в отношении пульсаров», — отмечают в NASA.

Церковный праздник 13 июня

13 июня чтят память мученицы Акилины. Подробнее.

Народные приметы

Густой туман 13 июня – к обильному урожаю грибов летом.

Если 13 июня идет дождь, то погода в июне будет непостоянной.

Ненастье 13 июня – к холодной и снежной зиме.

Что нельзя делать 13 июня

Нельзя думать о плохом.

Нельзя отказывать в подаянии.

Нельзя ссориться.