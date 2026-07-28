Взрывы слышно в Харькове: город атакуют «Бандеролями»

Около 20:19 28 июля в Харькове прозвучали взрывы. Перед этим жителей предупредили о новой угрозе — атаки российских ракет-дронов «Бандероль».

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 19:54. Система дифференцированной тревоги предупредила об угрозе пусков «Бандеролей».

Мониторинговые каналы информировали о нескольких ракетах в воздухе над городом. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Напомним, «Бандероль» — новая российская ракета. Ее особенность — она может идти на небольших высотах, из-за чего плохо видна на радарах.