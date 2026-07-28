Live

Взрывы слышно в Харькове: город атакуют «Бандеролями»

Происшествия 20:23   28.07.2026
Оксана Горун
Взрывы слышно в Харькове: город атакуют «Бандеролями» Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Около 20:19 28 июля в Харькове прозвучали взрывы. Перед этим жителей предупредили о новой угрозе — атаки российских ракет-дронов «Бандероль».

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 19:54. Система дифференцированной тревоги предупредила об угрозе пусков «Бандеролей».

Мониторинговые каналы информировали о нескольких ракетах в воздухе над городом. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Напомним, «Бандероль» — новая российская ракета. Ее особенность — она может идти на небольших высотах, из-за чего плохо видна на радарах.

Читайте также: «Прилет» по 5-этажке в Новобаварском районе Харькова: пожар, у людей стресс

Автор: Оксана Горун

Популярно

«Прилет» по 5-этажке в Новобаварском районе Харькова: пожар, у людей стресс
«Прилет» по 5-этажке в Новобаварском районе Харькова: пожар, у людей стресс
28.07.2026, 19:14
Прорыв РФ на границе? О продвижении врага на Харьковщине сообщил DeepState
Прорыв РФ на границе? О продвижении врага на Харьковщине сообщил DeepState
28.07.2026, 15:28
Новости Харькова — главное 28 июля: «прилет» по 5-этажке, атака «Бандеролей»
Новости Харькова — главное 28 июля: «прилет» по 5-этажке, атака «Бандеролей»
28.07.2026, 20:29
Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков
Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков
27.07.2026, 15:24
Удар FPV по авто в Харькове: на месте работают коммунальщики
Удар FPV по авто в Харькове: на месте работают коммунальщики
28.07.2026, 10:43
Широкомасштабные инфильтрационные действия — Машовец про ВС РФ на Харьковщине
Широкомасштабные инфильтрационные действия — Машовец про ВС РФ на Харьковщине
28.07.2026, 20:48

Новости по теме:

28.07.2026
Широкомасштабные инфильтрационные действия — Машовец про ВС РФ на Харьковщине
28.07.2026
Придется делать заново — «Шахед» повредил восстановленный дом в Харькове
28.07.2026
Такого в Харькове еще не было: спасение уникального здания завершили (видео)
28.07.2026
«Прилет» по 5-этажке в Новобаварском районе Харькова: пожар, у людей стресс
28.07.2026
Защита Харькова от FPV: экспериментальный проект, кто отвечает за сетки 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрывы слышно в Харькове: город атакуют «Бандеролями»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 20:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 20:19 28 июля в Харькове прозвучали взрывы. Перед этим жителей предупредили о новой угрозе — атаки российских ракет-дронов «Бандероль»".