Live

Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков

Общество 15:24   27.07.2026
Виктория Яковенко
Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал предварительный прогноз на август-2026 на Харьковщине.

Ожидается, что в последний месяц лета все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 20,8 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода.

Количество осадков в августе также ожидается в пределах климатической нормы – 40 мм.

Напомним, по прогнозу Украинского гидрометцентра, во второй половине недели в регион вернется ясная погода, и температура начнет повышаться. Первые дни августа обещают быть жаркими.

Читайте также: «Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 27 июля: удары, защита АЗС, вечеринка-ловушка
Новости Харькова — главное 27 июля: удары, защита АЗС, вечеринка-ловушка
27.07.2026, 15:27
«Молния» атаковала ночью Харьков, днем FPV попал возле АЗС (дополнено)
«Молния» атаковала ночью Харьков, днем FPV попал возле АЗС (дополнено)
27.07.2026, 12:33
FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности
FPV-дроны один за другим падают в Харькове: Терехов сообщил подробности
26.07.2026, 12:43
«Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов
«Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов
27.07.2026, 12:38
Первые секунды после удара «Бандероли» по Харькову показала полиция (видео)
Первые секунды после удара «Бандероли» по Харькову показала полиция (видео)
26.07.2026, 21:41
На Харьковщине хотели убить военных на «благотворительной вечеринке» — СБУ
На Харьковщине хотели убить военных на «благотворительной вечеринке» — СБУ
27.07.2026, 13:40

Новости по теме:

27.07.2026
Сетки и мобильные укрытия начали появляться на АЗС в Харькове, что с топливом
27.07.2026
«Ужас происходит каждый день в Харькове» — Терехов о последствиях обстрелов
27.07.2026
Развращал детей и хранил порно: дело 29-летнего харьковчанина — в суде
26.07.2026
Первые секунды после удара «Бандероли» по Харькову показала полиция (видео)
26.07.2026
Масштабный пожар в результате удара КАБами произошел в Изюме


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 15:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал предварительный прогноз на август-2026 на Харьковщине.".