Каким будет август в Харькове и области: прогноз синоптиков

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал предварительный прогноз на август-2026 на Харьковщине.

Ожидается, что в последний месяц лета все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 20,8 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода.

Количество осадков в августе также ожидается в пределах климатической нормы – 40 мм.

Напомним, по прогнозу Украинского гидрометцентра, во второй половине недели в регион вернется ясная погода, и температура начнет повышаться. Первые дни августа обещают быть жаркими.