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Зеленский: до полумиллиона людей хочет мобилизовать Путин в октябре

Мир 09:31   27.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Зеленский: до полумиллиона людей хочет мобилизовать Путин в октябре Фото: Владимир Зеленский/Telegram

В интервью Sky News президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что, по данным разведки, в России планируются усиление мобилизации после выборов в Думу, которые пройдут 21 сентября. Глава государства уверен: это еще один сигнал о том, что заканчивать войну российский диктатор Владимир Путин не готов, несмотря на внутренние проблемы, которые могут возникнуть в связи с планами увеличить численность войск.

«Это станет большой проблемой, потому что он будет рассчитывать мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Для него мобилизовать такое количество людей не так уж сложно. У него будут внутренние вопросы на этот счет, поскольку его общество – и я видел опрос – выступает против мобилизации. Значительный процент населения тоже выступает против войны, но они все равно поддерживают Путина», – сказал Зеленский.

Качественно подготовить новых солдат Россия не успеет, уверен он. И отправлять на фронт таких вояк – значит понести большие потери. Ввиду этого проводить мобилизацию открыто в РФ не станут, предполагает президент.

«Но он сделает это в начале октября, если мы не создадим ему проблем с логистикой, оружием, бензином, дизелем, и если наши партнеры не введут тотальные санкции за его агрессию», – добавил Зеленский.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 09:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В интервью Sky News президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что, по данным разведки, в России планируются усиление мобилизации после выборов в Думу".