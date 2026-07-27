Зеленский: до полумиллиона людей хочет мобилизовать Путин в октябре

В интервью Sky News президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что, по данным разведки, в России планируются усиление мобилизации после выборов в Думу, которые пройдут 21 сентября. Глава государства уверен: это еще один сигнал о том, что заканчивать войну российский диктатор Владимир Путин не готов, несмотря на внутренние проблемы, которые могут возникнуть в связи с планами увеличить численность войск.

«Это станет большой проблемой, потому что он будет рассчитывать мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Для него мобилизовать такое количество людей не так уж сложно. У него будут внутренние вопросы на этот счет, поскольку его общество – и я видел опрос – выступает против мобилизации. Значительный процент населения тоже выступает против войны, но они все равно поддерживают Путина», – сказал Зеленский.

Качественно подготовить новых солдат Россия не успеет, уверен он. И отправлять на фронт таких вояк – значит понести большие потери. Ввиду этого проводить мобилизацию открыто в РФ не станут, предполагает президент.

«Но он сделает это в начале октября, если мы не создадим ему проблем с логистикой, оружием, бензином, дизелем, и если наши партнеры не введут тотальные санкции за его агрессию», – добавил Зеленский.