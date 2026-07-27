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Белгород без света, в Ярославле пылает НПЗ: РФ пережила массированный обстрел

Мир 07:55   27.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Белгород без света, в Ярославле пылает НПЗ: РФ пережила массированный обстрел Фото: Exilenova+

Взрывы ночью 27 июля раздавались сразу в нескольких регионах РФ. В частности, в соцсетях пишут, что неспокойно было в Белгороде, Ростове, Таганроге, Ярославле и Пензе. 

В Ростове БпЛА ударили по объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры, сообщают в соцсетях.

Видео: Exilenova+

Пожары охватили и Белгород. Местные практически целую ночь наблюдали за массированной атакой БпЛА по городу – прилетело по жилому сектору, а также, вероятно, по зданиям ФСБ и МВД.

Видео: Exilenova+

Кроме того, удары были и по жилому сектору.

Видео: Exilenova+

В результате обстрелов Белгород остался без электроснабжения.

Видео: Exilenova+

обстрел Белгорода, Ростова и Ярославля 27 июля
Фото: Жесть Белгород

Под атакой также оказались жилые дома.

обстрел Белгорода, Ростова и Ярославля 27 июля
Фото: Жесть Белгород

А в Ярославле удары пришлись по промышленной зоне и НПЗ. Также известно о перекрытии трассы в сторону Москвы.

обстрел Белгорода, Ростова и Ярославля 27 июля
Фото: Exilenova+

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 07:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы ночью 27 июля раздавались сразу в нескольких регионах РФ. В частности, в соцсетях пишут, что неспокойно было в Белгороде, Ростове, Таганроге, Ярославле и Пензе. ".