Белгород без света, в Ярославле пылает НПЗ: РФ пережила массированный обстрел

Взрывы ночью 27 июля раздавались сразу в нескольких регионах РФ. В частности, в соцсетях пишут, что неспокойно было в Белгороде, Ростове, Таганроге, Ярославле и Пензе.

В Ростове БпЛА ударили по объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры, сообщают в соцсетях.

Видео: Exilenova+

Пожары охватили и Белгород. Местные практически целую ночь наблюдали за массированной атакой БпЛА по городу – прилетело по жилому сектору, а также, вероятно, по зданиям ФСБ и МВД.

Видео: Exilenova+

Кроме того, удары были и по жилому сектору.

Видео: Exilenova+

В результате обстрелов Белгород остался без электроснабжения.

Видео: Exilenova+

Под атакой также оказались жилые дома.

А в Ярославле удары пришлись по промышленной зоне и НПЗ. Также известно о перекрытии трассы в сторону Москвы.