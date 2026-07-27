Белгород без света, в Ярославле пылает НПЗ: РФ пережила массированный обстрел
Взрывы ночью 27 июля раздавались сразу в нескольких регионах РФ. В частности, в соцсетях пишут, что неспокойно было в Белгороде, Ростове, Таганроге, Ярославле и Пензе.
В Ростове БпЛА ударили по объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры, сообщают в соцсетях.
Видео: Exilenova+
Пожары охватили и Белгород. Местные практически целую ночь наблюдали за массированной атакой БпЛА по городу – прилетело по жилому сектору, а также, вероятно, по зданиям ФСБ и МВД.
Видео: Exilenova+
Кроме того, удары были и по жилому сектору.
Видео: Exilenova+
В результате обстрелов Белгород остался без электроснабжения.
Видео: Exilenova+
Под атакой также оказались жилые дома.
А в Ярославле удары пришлись по промышленной зоне и НПЗ. Также известно о перекрытии трассы в сторону Москвы.