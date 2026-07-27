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Бєлгород без світла, у Ярославлі палає НПЗ: РФ пережила масований обстріл

Події 07:55   27.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Бєлгород без світла, у Ярославлі палає НПЗ: РФ пережила масований обстріл

Вибухи вночі 27 липня лунали одразу у кількох регіонах РФ. Зокрема, в соцмережах пишуть, що неспокійно було у Бєлгороді, Ростові, Таганрозі, Ярославлі та Пензі. 

У Ростові БпЛА вдарили по об’єктах залізничної та портової інфраструктури, повідомляють у соцмережах.

Відео: Exilenova+

Пожежі охопили й Бєлгород. Місцеві практично цілу ніч спостерігали за масованою атакою БпЛА по місту – прилетіло по житловому сектору, а також, ймовірно, по будівлях ФСБ та МВС.

Відео: Exilenova+

Крім того, удари були і по житловому сектору.

Відео: Exilenova+

Внаслідок обстрілів Бєлгород залишився без електропостачання.

Відео: Exilenova+

обстріл Білгорода, Ростова та Ярославля 27 липня

Під атакою також опинилися житлові будинки.

обстріл Білгорода, Ростова та Ярославля 27 липня

А в Ярославлі удари прийшлися по промисловій зоні та НПЗ. Також відомо про перекриття траси у бік Москви.

обстріл Білгорода, Ростова та Ярославля 27 липня

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2026 в 07:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи вночі 27 липня лунали одразу у кількох регіонах РФ. Зокрема, в соцмережах пишуть, що неспокійно було у Бєлгороді, Ростові, Таганрозі, Ярославлі та Пензі. ".