Бєлгород без світла, у Ярославлі палає НПЗ: РФ пережила масований обстріл
Вибухи вночі 27 липня лунали одразу у кількох регіонах РФ. Зокрема, в соцмережах пишуть, що неспокійно було у Бєлгороді, Ростові, Таганрозі, Ярославлі та Пензі.
У Ростові БпЛА вдарили по об’єктах залізничної та портової інфраструктури, повідомляють у соцмережах.
Відео: Exilenova+
Пожежі охопили й Бєлгород. Місцеві практично цілу ніч спостерігали за масованою атакою БпЛА по місту – прилетіло по житловому сектору, а також, ймовірно, по будівлях ФСБ та МВС.
Відео: Exilenova+
Крім того, удари були і по житловому сектору.
Відео: Exilenova+
Внаслідок обстрілів Бєлгород залишився без електропостачання.
Відео: Exilenova+
Під атакою також опинилися житлові будинки.
А в Ярославлі удари прийшлися по промисловій зоні та НПЗ. Також відомо про перекриття траси у бік Москви.