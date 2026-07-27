Бєлгород без світла, у Ярославлі палає НПЗ: РФ пережила масований обстріл

Вибухи вночі 27 липня лунали одразу у кількох регіонах РФ. Зокрема, в соцмережах пишуть, що неспокійно було у Бєлгороді, Ростові, Таганрозі, Ярославлі та Пензі.

У Ростові БпЛА вдарили по об’єктах залізничної та портової інфраструктури, повідомляють у соцмережах.

Відео: Exilenova+

Пожежі охопили й Бєлгород. Місцеві практично цілу ніч спостерігали за масованою атакою БпЛА по місту – прилетіло по житловому сектору, а також, ймовірно, по будівлях ФСБ та МВС.

Відео: Exilenova+

Крім того, удари були і по житловому сектору.

Відео: Exilenova+

Внаслідок обстрілів Бєлгород залишився без електропостачання.

Відео: Exilenova+

Під атакою також опинилися житлові будинки.

А в Ярославлі удари прийшлися по промисловій зоні та НПЗ. Також відомо про перекриття траси у бік Москви.