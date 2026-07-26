Перші секунди після удару “бандеролі” по Харкову показала поліція (відео)

Від удару російського дрону-ракети загинула 40-річна жінка, зруйнований приватний будинок у Слобідському районі, постраждали 16 людей.

“Сьогодні вранці ворог знову атакував місто. На жаль, унаслідок ворожого удару одна людина загинула, є травмовані. Також пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури міста. Ми одними з перших прибули на місце влучання. Разом з рятувальниками, медиками та небайдужими ми надавали усю необхідну допомогу пораненим“, – зазначили у пресслужбі Патрульної поліції Харківщини.

Поліціянти також повідомили, що вивезли з місця “прильоту” та доставили до ветеринарів собаку, який постраждав від російського обстрілу. Пес – німецька вівчарка. Його господиня загинула від удару, а господар та 10-річний син цієї пари отримали поранення. Раніше Харківська обласна прокуратура інформувала, що внаслідок удару повністю зруйновано один приватний житловий будинок та пошкоджені щонайменше 15.