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Перші секунди після удару “бандеролі” по Харкову показала поліція (відео)

Репортаж 21:41   26.07.2026
Оксана Горун
Перші секунди після удару “бандеролі” по Харкову показала поліція (відео)

Від удару російського дрону-ракети загинула 40-річна жінка, зруйнований приватний будинок у Слобідському районі, постраждали 16 людей.

Сьогодні вранці ворог знову атакував місто. На жаль, унаслідок ворожого удару одна людина загинула, є травмовані. Також пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури міста. Ми одними з перших прибули на місце влучання. Разом з рятувальниками, медиками та небайдужими ми надавали усю необхідну допомогу пораненим“, – зазначили у пресслужбі Патрульної поліції Харківщини.

Поліціянти також повідомили, що вивезли з місця “прильоту” та доставили до ветеринарів собаку, який постраждав від російського обстрілу. Пес – німецька вівчарка. Його господиня загинула від удару, а господар та 10-річний син цієї пари отримали поранення. Раніше Харківська обласна прокуратура інформувала, що  внаслідок удару повністю зруйновано один приватний житловий будинок та пошкоджені щонайменше 15.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2026 в 21:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від удару російського дрону-ракети загинула 40-річна жінка, зруйнований приватний будинок у Слобідському районі, постраждали 16 людей".