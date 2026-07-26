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Новини Харкова – головне за 26 липня: як минула ніч

Події 07:31   26.07.2026
Оксана Горун
Новини Харкова – головне за 26 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:31

Тривога зберігалася майже всю ніч

Більшу частину ночі в Харкові була актуальна повітряна тривога. Її оголосили о 20:17, відбій пролунав о 01:20, але вже о 2:08 тривогу відновили. Повітряні сили ЗСУ інформували про різні типи загроз. Увечері 25 липня в небі фіксували групи російських ударних безпілотників.

Вночі попереджали про активність тактичної авіації ворога.

Відбувалися запуски КАБів.

Вранці 26 липня повітряна тривога в Харкові триває. Моніторингові канали інформують про реактивні БпЛА, які фіксують у небі області.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2026 в 07:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".