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Подекуди зливи з грозою: прогноз погоди по Харкову та області на 26 липня

Погода 19:26   25.07.2026
Олена Нагорна
Подекуди зливи з грозою: прогноз погоди по Харкову та області на 26 липня

У неділю, 26 липня, у Харкові та області буде хмарно. Короткочасний дощ, по області місцями значний, з грозою.

У Харкові вночі термометри покажуть 16-18 градусів, удень – 20-22, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 13–18 градусів, удень — 20–25.

Вітер північної чверті, 9–14 м/с.

Як пише синоптикиня Наталка Діденко, на початку наступного тижня очікуються температурні коливання: у понеділок повернеться спека, проте у вівторок та середу знову трохи похолодає. Стабільна літня спека прийде до України на початку серпня.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2026 в 19:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 26 липня, у Харкові та області буде хмарно. Короткочасний дощ, по області місцями значний, з грозою.".