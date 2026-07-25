Подекуди зливи з грозою: прогноз погоди по Харкову та області на 26 липня

У неділю, 26 липня, у Харкові та області буде хмарно. Короткочасний дощ, по області місцями значний, з грозою.

У Харкові вночі термометри покажуть 16-18 градусів, удень – 20-22, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 13–18 градусів, удень — 20–25.

Вітер північної чверті, 9–14 м/с.

Як пише синоптикиня Наталка Діденко, на початку наступного тижня очікуються температурні коливання: у понеділок повернеться спека, проте у вівторок та середу знову трохи похолодає. Стабільна літня спека прийде до України на початку серпня.