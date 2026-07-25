Live

“Хартії” передали 30 безпілотників для захисту неба Харківщини (фото)

Фронт 16:05   25.07.2026
Олена Нагорна
“Хартії” передали 30 безпілотників для захисту неба Харківщини (фото) Фото: ХОВА

30 безпілотників DJI Matrice 4T передали 2-му корпусу Національної гвардії України «Хартія», повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, техніку придбали коштом обласного бюджету та за активної підтримки громад Харківщини. Нові дрони допоможуть військовим ефективніше виявляти та знищувати сили й засоби окупантів, а також забезпечувати контроль над повітряним простором регіону.

«Захист неба Харківщини — наше спільне завдання. У взаємодії з військовим командуванням системно забезпечуємо підрозділи, які боронять область, сучасними технічними засобами для ефективної протидії ворогу. Дякую місцевому самоврядуванню за консолідовану підтримку Сил оборони», — наголосив Синєгубов.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

Читайте також: Захист від FPV-дронів: «швидкі» Харківщини отримали ще 20 систем РЕБ (фото)

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова – головне за 25 липня: помер другий водій, Дергачі знеструмлені
Новини Харкова – головне за 25 липня: помер другий водій, Дергачі знеструмлені
25.07.2026, 16:11
«Бо «не летіти ж назад»: російський FPV-дрон убив доцента ХАІ у Харкові
«Бо «не летіти ж назад»: російський FPV-дрон убив доцента ХАІ у Харкові
25.07.2026, 13:00
У Харкові гасили масштабну пожежу у приватному секторі, є загиблий (відео)
У Харкові гасили масштабну пожежу у приватному секторі, є загиблий (відео)
25.07.2026, 13:29
Ракетного удару завдали ЗС РФ по Балаклії – били по підприємству й будинках
Ракетного удару завдали ЗС РФ по Балаклії – били по підприємству й будинках
25.07.2026, 12:25
Батько ґвалтував доньку з розумовою відсталістю, їхня дитина померла – вирок
Батько ґвалтував доньку з розумовою відсталістю, їхня дитина померла – вирок
25.07.2026, 11:49
ДТП у Харкові: водій не пропустив «швидку» з сиреною, постраждали медики 📹
ДТП у Харкові: водій не пропустив «швидку» з сиреною, постраждали медики 📹
25.07.2026, 15:10

Новини за темою:

25.07.2026
ДТП у Харкові: водій не пропустив «швидку» з сиреною, постраждали медики 📹
25.07.2026
У Харкові гасили масштабну пожежу у приватному секторі, є загиблий (відео)
25.07.2026
«Бо «не летіти ж назад»: російський FPV-дрон убив доцента ХАІ у Харкові
25.07.2026
Ракетного удару завдали ЗС РФ по Балаклії – били по підприємству й будинках
25.07.2026
Батько ґвалтував доньку з розумовою відсталістю, їхня дитина померла – вирок


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Хартії” передали 30 безпілотників для захисту неба Харківщини (фото)», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2026 в 16:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 безпілотників DJI Matrice 4T передали 2-му корпусу Національної гвардії України «Хартія».".