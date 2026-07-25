“Хартії” передали 30 безпілотників для захисту неба Харківщини (фото)

30 безпілотників DJI Matrice 4T передали 2-му корпусу Національної гвардії України «Хартія», повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, техніку придбали коштом обласного бюджету та за активної підтримки громад Харківщини. Нові дрони допоможуть військовим ефективніше виявляти та знищувати сили й засоби окупантів, а також забезпечувати контроль над повітряним простором регіону.

«Захист неба Харківщини — наше спільне завдання. У взаємодії з військовим командуванням системно забезпечуємо підрозділи, які боронять область, сучасними технічними засобами для ефективної протидії ворогу. Дякую місцевому самоврядуванню за консолідовану підтримку Сил оборони», — наголосив Синєгубов.