Ракетного удару завдали ЗС РФ по Балаклії – били по підприємству й будинках

По місту Балаклія Харківської області завдали ударів військові РФ вранці 25 липня.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ракетний удар і двох постраждалих, яким надають медичну допомогу.

Начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов зранку інформував про кілька “прильотів” по громаді. Перший був о 10:00.

Згодом він уточнив, що перші влучання прийшлися по цивільному підприємству. Виникла пожежа в одному зі складських приміщень. Крім того, пошкоджено скління вікон у трьох житлових будинках.

Надалі росіяни завдали ударів по приватному сектору. Двоє мешканців зазнали гострої реакції на стрес. Два приватні будинки отримали значні пошкодження, ще близько п’яти — залишились без стекол. Крім того, пошкоджений заклад культури.

Як повідомлялося, у ніч проти 25 липня БпЛА вдарив по Богодухову. сталася пожежа у причепі вантажного автомобіля площею 20 квадратних метрів. Постраждали троє людей. Вранці росіяни атакували енергооб’єкт у Дергачах — місто повністю знеструмлене, є двоє постраждалих. Ще один поранений у Слатиному.