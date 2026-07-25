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У Харкові гасили масштабну пожежу у приватному секторі, є загиблий (відео)

Події 13:29   25.07.2026
Олена Нагорна
У Харкові гасили масштабну пожежу у приватному секторі, є загиблий (відео)

Вранці 25 липня у Холодногірському районі Харкова сталася масштабна пожежа на території приватного домоволодіння. Загинув 40-річний чоловік.

Повідомлення про загоряння надійшло на номер «101» о 06:24. На місце одразу виїхали чотири відділення рятувальників на автоцистернах, інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Коли надзвичайники прибули за викликом, вогонь вже охопив гараж та дах житлового будинку. Загальна площа пожежі становила 200 квадратних метрів. Під час гасіння вогню всередині гаража виявили тіло 40-річного чоловіка.

Вогнеборці локалізували пожежу о 08:20, а о 10:31 повністю її ліквідували. За попередніми даними, причиною могло стати коротке замикання електромережі.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2026 в 13:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 25 липня у Холодногірському районі Харкова сталася масштабна пожежа на території приватного домоволодіння. Загинув 40-річний чоловік.".