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Батько ґвалтував доньку з розумовою відсталістю, їхня дитина померла – вирок

Події 11:49   25.07.2026
Олена Нагорна
Батько ґвалтував доньку з розумовою відсталістю, їхня дитина померла – вирок

До 12 років позбавлення волі засудили мешканця одного із сіл Лозівського району Харківської області, який систематично ґвалтував свою 16-річну дочку із розумовою відсталістю. Дівчина завагітніла і народила дитину, яка згодом померла.

Як повідомили в обласній прокуратурі, у 2025 році чоловік вживав спиртне та неодноразово користувався безпорадністю своєї доньки, коли дружини та чотирьох інших дітей не було вдома. Дівчина через стан здоров’я не могла повною мірою усвідомлювати події та чинити опір.

У березні 2026 року потерпіла народила недоношену дитину. Немовля разом із матір’ю доставили до пологового відділення, однак через місяць дитина померла від ускладнень. Про факт зґвалтування правоохоронцям повідомили лікарі “екстренки”, які виїжджали на виклик.

Під час розслідування з’ясувалося, що родина жила в неналежних умовах. Через це чотирьох інших дітей вилучили та передали до патронатної сім’ї.

На суді батько-ґвалтівник повністю визнав свою провину. За ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 та ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (замах на зґвалтування та зґвалтування неповнолітньої особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах, вчинене повторно) він отримав максимальне покарання — 12 років позбавлення волі.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2026 в 11:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 12 років позбавлення волі засудили мешканця одного із сіл Лозівського району Харківської області, який систематично ґвалтував свою 16-річну дочку із розумовою відсталістю.".