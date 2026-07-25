Дергачі знеструмлені: вранці прилетіло по енергооб’єкту, є постраждалі

Вранці 25 липня росіяни атакували енергооб’єкт у Дергачах Харківської області — місто повністю знеструмлене, є двоє постраждалих. Ще один поранений — у Слатиному.

Як повідомив очільник МВА Вячеслав Задоренко, о 7:45 росіяни вдарили реактивним БпЛА «Герань-3» по одному з об’єктів енергетичної інфраструктури в Дергачах. Поранень і опіків зазнали двоє 60-річних чоловіків. Обох ушпиталили.

“У зв’язку з пошкодженням енергетичної інфраструктури Дергачі поки що повністю знеструмлені. Працівники Харківобленерго вже розпочали відновлювальні роботи, однак через масштаб руйнувань спрогнозувати терміни відновлення електропостачання наразі неможливо. Незабаром опублікуємо резервний графік подачі води до багатоквартирних будинків”, – інформує Задоренко.

Близько 9:00 FPV-дрон поцілив в один із магазинів у Слатиному. У цей час поруч проходив 44-річний мешканець Козачої Лопані. Чоловік дістав кількох уламкових поранень та був доправлений до лікарні в Харкові.