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Дергачи обесточены: утром прилетело по энергообъекту, есть пострадавшие

Происшествия 11:23   25.07.2026
Елена Нагорная
Дергачи обесточены: утром прилетело по энергообъекту, есть пострадавшие Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

Утром 25 июля россияне атаковали энергообъект в Дергачах Харьковской области — город полностью обесточен, есть двое пострадавших. Еще один раненый — в Слатино.

Как сообщил глава ГВА Вячеслав Задоренко, в 7:45 россияне ударили реактивным БпЛА «Герань-3» по одному из объектов энергетической инфраструктуры в Дергачах. Ранения и ожоги получили двое 60-летних мужчин. Обоих госпитализировали.

«В связи с повреждением энергетической инфраструктуры Дергачи пока полностью обесточены. Работники Харьковоблэнерго уже приступили к восстановительным работам, однако из-за масштаба разрушений спрогнозировать сроки восстановления электроснабжения сейчас невозможно. Вскорости опубликуем резервный график подачи воды в многоквартирные дома», — информирует Задоренко.

Кроме того, около 9:00 FPV-дрон попал в один из магазинов в Слатино. В это время рядом проходил 44-летний житель Казачьей Лопани. Мужчина получил несколько осколочных ранений и был доставлен в больницу в Харькове.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2026 в 11:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 25 июля россияне атаковали энергообъект в Дергачах — город полностью обесточен, есть двое пострадавших. Еще один раненый — в Слатино.".