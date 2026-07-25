Дергачи обесточены: утром прилетело по энергообъекту, есть пострадавшие

Утром 25 июля россияне атаковали энергообъект в Дергачах Харьковской области — город полностью обесточен, есть двое пострадавших. Еще один раненый — в Слатино.

Как сообщил глава ГВА Вячеслав Задоренко, в 7:45 россияне ударили реактивным БпЛА «Герань-3» по одному из объектов энергетической инфраструктуры в Дергачах. Ранения и ожоги получили двое 60-летних мужчин. Обоих госпитализировали.

«В связи с повреждением энергетической инфраструктуры Дергачи пока полностью обесточены. Работники Харьковоблэнерго уже приступили к восстановительным работам, однако из-за масштаба разрушений спрогнозировать сроки восстановления электроснабжения сейчас невозможно. Вскорости опубликуем резервный график подачи воды в многоквартирные дома», — информирует Задоренко.

Кроме того, около 9:00 FPV-дрон попал в один из магазинов в Слатино. В это время рядом проходил 44-летний житель Казачьей Лопани. Мужчина получил несколько осколочных ранений и был доставлен в больницу в Харькове.