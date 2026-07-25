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Сутки обстрелов: удар по АЗС на трассе Харьков-Киев, «прилет» в Богодухове

Происшествия 09:20   25.07.2026
Елена Нагорная
Сутки обстрелов: удар по АЗС на трассе Харьков-Киев, «прилет» в Богодухове

Харьков и 15 населенных пунктов области атаковали россияне за прошедшие сутки. Один человек погиб, пострадали еще 14.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове погиб 67-летний мужчина, получил ранения 57-летний мужчина; в с. Корбины Иваны Богодуховской громады получили острую реакцию на стресс семь человек; в поле возле с. Писаревка Золочевской громады ранены мужчины 37 и 46 лет; в г. Богодухов получили острую реакцию на стресс мужчины 40 и 67 лет и 56-летняя женщина; в г. Изюм острую реакцию на стресс получила 37-летняя женщина.

Россияне применили по региону:

  • 1 ракету;
  • 4 КАБа;
  • 2 БпЛА типа «Герань-2»;
  • 8 БпЛА типа «Молния»;
  • 8 FPV-дронов;
  • 44 БпЛА (тип устанавливается).

В г. Харьков атакованы Киевский, Шевченковский, Салтовский районы. Повреждены многоквартирный дом, остекление медицинского учреждения, 4 автомобиля.

В Богодуховском районе повреждены медицинское учреждение, многоквартирный дом, частный дом, гараж (пос. Золочев), 2 многоквартирных дома, частные дома, административное здание (с. Светличное), частный дом, 3 автомобиля (с. Козиевка), здание гражданского предприятия, 3 автомобиля (с. Гуты), электросети, 2 грузовых автомобиля (г. Богодухов), автомобиль (с. Сенное), частный дом (с. Корбины Иваны), АЗС (с. Резуненково), магазин (с. Губаревка), 11 частных домов, хозяйственные постройки (с. Барановка);

В Изюмском районе повреждены магазин, 2 частных дома, здание почты, 5 автомобилей (г. Изюм), железнодорожная инфраструктура (с. Губаревка);

В Харьковском районе повреждены частный дом (с. Дубовка), электросети (с. Циркуны);

В Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Герсевановка).

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, вечером 24 июля россияне нанесли удар по АЗС в селе Резуненково на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский». Горело операторское здание на площади 40 квадратных метров.

В ночь на 25 июля БпЛА ударил по Богодухову. Произошел пожар в прицепе грузового автомобиля площадью 20 квадратных метров. По предварительным данным, пострадали три человека.

Напомним, два дрона ударили 24 июля по гражданским авто в Харькове. Первый «прилет» был в Киевском районе около 14:00. Сначала начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что есть раненый — медики проводят реанимацию. Но спасти пострадавшего не удалось — он скончался в «скорой». Второй дрон ударил по автомобилю также в Киевском районе в 17:00 — водитель в больнице.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2026 в 09:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков и 15 населенных пунктов области атаковали россияне за прошедшие сутки. Один человек погиб, пострадали еще 14.".