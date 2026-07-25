Доба обстрілів: удар по АЗС на трасі Харків-Київ, “приліт” у Богодухові
Харків та 15 населених пунктів області атакували росіяни минулої доби. Одна людина загинула, постраждали ще 14.
Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові загинув 67-річний чоловік, отримав поранення 57-річний чоловік; у с. Корбині Івани Богодухівської громади зазнали гострої реакції на стрес сім людей; у полі біля с. Писарівка Золочівської громади поранено чоловіків 37 і 46 років; у м. Богодухів зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 40 і 67 років та 56-річна жінка; у м. Ізюм гостру реакцію на стрес отримала 37-річна жінка.
Росіяни застосували по регіону:
- 1 ракету;
- 4 КАБи;
- 2 БпЛА типу “Герань-2”;
- 8 БпЛА типу «Молния»;
- 8 FPV-дронів;
- 44 БпЛА (тип встановлюється).
▪️у м. Харків атаковані Київський, Шевченківський, Салтівський райони. Пошкоджено багатоквартирний будинок, скління медичного закладу, 4 автомобілі.
▪️у Богодухівському районі пошкоджено медичний заклад, багатоквартирний будинок, приватний будинок, гараж (сел. Золочів), 2 багатоквартирні будинки, приватні будинки, адміністративну будівлю (с. Світличне), приватний будинок, 3 автомобілі (с. Козіївка), будівлю цивільного підприємства, 3 автомобілі (с. Гути), електромережі, 2 вантажні автомобілі (м. Богодухів), автомобіль (с. Сінне), приватний будинок (с. Корбині Івани), АЗС (с. Різуненкове), магазин (с. Губарівка), 11 приватних будинків, господарчі споруди (с. Баранівка);
▪️в Ізюмському районі пошкоджено магазин, 2 приватні будинки, будівлю пошти, 5 автомобілів (м. Ізюм), залізничну інфраструктуру (с. Губарівка);
▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Дубівка), електромережі (с. Циркуни);
▪️у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Герсеванівка).
Як повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області, увечері 24 липня росіяни завдали удару по АЗС у селі Різуненкове на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський». Горіла операторська на площі 40 квадратних метрів.
У ніч проти 25 липня БпЛА вдарив по Богодухову. Сталася пожежа у причепі вантажного автомобіля площею 20 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждали троє людей.
Нагадаємо, два дрони вдарили 24 липня по цивільних авто у Харкові. Перший “приліт” був у Київському районі близько 14:00. Спершу начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що є поранений — медики проводять реанімацію. Але врятувати постраждалого не вдалося — він помер у «швидкій». Другий дрон ударив по автомобілю також у Київському районі о 17:00 — водій у лікарні.