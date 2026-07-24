Ворожий БпЛА вдарив по Харкову: є постраждалий (доповнюється)

Влучання ударного БпЛА зафіксували в Київському районі Харкова. Попередньо, дрон прилетів в авто. Є постраждалий.

Доповнено о 14:18. Стан постраждалого через удар по Київському району — важкий, медики проводять реанімаційні заходи, уточнює начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 14:14. Попередньо, у Київському районі російський дрон влучив у легковий автомобіль, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

14:05. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов близько 14:00. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Нагадаємо, минулої доби під ударом ворога були 20 населених пунктів Харківської області, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали дев’ятеро людей, зокрема дитина. Ворог за добу випустив на регіон три КАБи, чотири БпЛА типу “Герань-2”, один “ланцет”, сім “молний”, сім FPV-дронів, тип ще 17 безпілотників встановлюють. Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.