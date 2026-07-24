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Чотири КАБи та більше 30 БпЛА вдарили за добу по Харківщині – Синєгубов

Події 08:58   24.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чотири КАБи та більше 30 БпЛА вдарили за добу по Харківщині – Синєгубов

Дев’ятеро людей постраждали внаслідок обстрілів 20 населених пунктів Харківщини. Серед них дитина, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Золочів постраждали 52-річний і 92-річний чоловіки, 66-річна жінка і 16-річний хлопець; у с. Андріївка Балаклійської громади постраждали жінки 70, 48, 42 років; у с. Максимівка Богодухівської громади зазнав поранень 34-річний чоловік; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади поранено 67-річного чоловіка”, – пише Синегубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • три КАБи;
  • чотири БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • сім БпЛА типу «Молния»;
  • сім fpv-дронів;
  • 17 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 08:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дев’ятеро людей постраждали внаслідок обстрілів 20 населених пунктів Харківщини. Серед них дитина, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".