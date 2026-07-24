Чотири КАБи та більше 30 БпЛА вдарили за добу по Харківщині – Синєгубов

Дев’ятеро людей постраждали внаслідок обстрілів 20 населених пунктів Харківщини. Серед них дитина, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Золочів постраждали 52-річний і 92-річний чоловіки, 66-річна жінка і 16-річний хлопець; у с. Андріївка Балаклійської громади постраждали жінки 70, 48, 42 років; у с. Максимівка Богодухівської громади зазнав поранень 34-річний чоловік; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади поранено 67-річного чоловіка”, – пише Синегубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

три КАБи;

чотири БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

сім БпЛА типу «Молния»;

сім fpv-дронів;

17 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.