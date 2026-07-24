Склади Wildberries знову у вогні: масштабні пожежі у Санкт-Петербурзі та Криму

Вночі 24 липня безпілотники знову атакували логістичні хаби маркетплейса Wildberries у РФ.

Сили оборони атакували два склади у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області, підтвердив український волонтер та колишній радник мініоборони України Сергій Стерненко.

“Комплекс Wildberries «Шушари» (Петербург) — один із найбільших логістичних хабів Wildberries на північному заході РФ (106 тисяч квадратних метрів). Логістичний парк «Уткіна Заводь» (Новосаратовка, Ленінградська область) працює як розподільчий центр та логістичний хаб для різних компаній, зокрема й Wildberries. Його площа — 210 тисяч квадратних метрів”, – пише Стерненко.

Крім того, пожежі після “прильотів” почалися і на складах у Сімферополі.

Відео: Exile +

“У Кірові, попередньо, завдано ракетного удару по підприємству «Авітек» — одному з об’єктів російського авіаційно-оборонного комплексу”, – додав Стерненко.

Відео: Exile +

Нагадаємо, 22 липня після ударів безпілотників по логістичним хабам найбільшого російського маркетплейса Wildberries у двох регіонах вирували масштабні пожежі. Також прилетіло по нафтобазі, а Алушта та Ялта – частково залишилися без світла.