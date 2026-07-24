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Склади Wildberries знову у вогні: масштабні пожежі у Санкт-Петербурзі та Криму

Події 08:30   24.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Склади Wildberries знову у вогні: масштабні пожежі у Санкт-Петербурзі та Криму

Вночі 24 липня безпілотники знову атакували логістичні хаби маркетплейса Wildberries у РФ. 

Сили оборони атакували два склади у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області, підтвердив український волонтер та колишній радник мініоборони України Сергій Стерненко.

Пожежа WB у Пітері та Криму
Фото: Exile+

Комплекс Wildberries «Шушари» (Петербург) — один із найбільших логістичних хабів Wildberries на північному заході РФ (106 тисяч квадратних метрів). Логістичний парк «Уткіна Заводь» (Новосаратовка, Ленінградська область) працює як розподільчий центр та логістичний хаб для різних компаній, зокрема й Wildberries. Його площа — 210 тисяч квадратних метрів”, – пише Стерненко.

Пожежа WB у Пітері та Криму
Фото: Exile+

Крім того, пожежі після “прильотів” почалися і на складах у Сімферополі.

Відео: Exile +

“У Кірові, попередньо, завдано ракетного удару по підприємству «Авітек» — одному з об’єктів російського авіаційно-оборонного комплексу”, – додав Стерненко.

Відео: Exile +

Нагадаємо, 22 липня після ударів безпілотників по логістичним хабам найбільшого російського маркетплейса Wildberries у двох регіонах вирували масштабні пожежі. Також прилетіло по нафтобазі, а Алушта та Ялта – частково залишилися без світла.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 08:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 24 липня безпілотники знову атакували логістичні хаби маркетплейса Wildberries у РФ. ".