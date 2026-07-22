У двох регіонах РФ горять склади найбільшого маркетплейса та нафтобаза (відео)

У РФ – знову неспокійно. Після ударів безпілотників по логістичним хабам найбільшого російського маркетплейсу “Wildberries” у двох регіонах вирують масштабні пожежі. Також прилетіло по нафтобазі, а Алушта та Ялта – частково без світла.

Так після атаки БпЛА палає один із найбільших логістичних хабів “Wildberries” у РФ, передає видання “Українська правда”.

Відео: “Труха”

Відео: “Труха”

Масштабна пожежа та на складах у Невинномиську Ставропольського краю РФ. За даними Reuters, тривалі перебої у роботі Wildberries можуть вплинути на онлайн-торгівлю по всій Росії. Все через те, що “Wildberries” – один із найбільших маркетплейсів країни. Ситуацію в РФ називають складною, а втрати, яких зазнає компанія та представники бізнесу оцінюють як “значні”.

Відео: “Труха” (ОБЕРЕЖНО! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА)

Тим часом в Армавірі Краснодарського краю спалахнула нафтобаза, а в Алушті під ударом опинилася енергетична інфраструктура. Там, а також у Ялті люди частково залишилися без електропостачання.

Відео: “Українська правда”