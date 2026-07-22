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Сьогодні в Харкові тролейбуси та трамваї змінюють маршрути: які й де

Транспорт 07:25   22.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні в Харкові тролейбуси та трамваї змінюють маршрути: які й де

У пресслужбі мерії попередили, що сьогодні, 22 липня, деякі тролейбуси та трамваї курсуватимуть по-новому.

Так, тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу на вулиці Ахсарова, проспекті Людвіга Свободи та проспекті Перемоги тимчасово не їздитимуть з 10:00 до 15:00 через ремонт контактної мережі. У цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№2: розворотне коло  «Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – пр. Незалежності – пр. Науки – вул. Дерев’янка – вул. Станіслава Партали – розворотне коло «Лікарня швидкої та невідкладної допомоги»;

№40: майдан Конституції – вул. Сумська – вул. Дерев’янка – вул. Космонавтів – вул. Двадцять Третього Серпня – розворотне коло «Вул. Клочківська».

Тим часом через ремонт колії на проспекті Героїв Харкова по-новому поїдуть і деякі трамваї. Їх розклад можна дізнатися за посиланням.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 07:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії попередили, що сьогодні, 22 липня, деякі тролейбуси та трамваї курсуватимуть по-новому.".