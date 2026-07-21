Офіційно: Зеленський звільняє Сирського, новим головкомом ЗСУ стане Драпатий

Президент Володимир Зеленський звільняє Олександра Сирського та призначає новим головнокомандувачем ЗСУ Михайла Драпатого.

«Визначив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу ЗСУ. Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ», — поінформував президент у вечірньому зверненні.

<br />

Усі рішення, за його словами, формалізують завтра.

Також Зеленський повідомив, що запропонував Михайлу Федорову нову посаду у владі щодо розвитку технологічної складової держави.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, публікації про можливу відставку Олександра Сирського з посади головкому ЗСУ з’явилися на тлі протестів, які виникли після звільнення міністра оборони Михайла Федорова. У Харкові та інших містах такі акції відбувалися щодня, починаючи із 16 липня. Факт конфлікту між Сирським та Федоровим підтверджував сам президент Володимир Зеленський. За його словами, він мав системний характер та відбувався «на різних рівнях». Серед ймовірних кандидатів на посаду головкома називали Михайла Драпатого — командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Це угруповання зараз захищає Харківську область.

Драпатий з травня по вересень 2024 року був командувачем ОТУ “Харків”. Потім отримав підвищення, ставши командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Цю посаду він обіймав із листопада 2024 року. Тоді президент України зазначав, що “Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил”. Аналітики DeepState писали, що генерал має дуже гарну репутацію в армії. У січні 2025 року генерал-майор очолив ОСУВ “Хортиця” (пізніше його перейменували на ОСУВ “Дніпро”). А 1 червня 2025-го після ракетного удару по одному з полігонів Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок якого загинули та отримали поранення військові, подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ. 3 червня його звільнили з посади та призначили командувачем Об’єднаних сил ЗСУ. При цьому він залишався командувачем ОСУВ “Дніпро”. У жовтні Драпатого призначили командувачем новоствореного Угрупування об’єднаних сил, зона відповідальності якого охоплює Харківщину та найближчі території. У грудні генерал-майору присвоїли звання Почесного громадянина Харківської області.