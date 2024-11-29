“Зупинив ворога біля Липців”: Драпатий – новий командувач Сухопутних військ

Бригадний генерал Михайло Драпатий – з травня по вересень 2024 року командувач ОТУВ «Харків» – призначений новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Олег Апостол обійматиме посаду заступника головнокомандувача ЗСУ, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки.

«Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях», – написав Зеленський.

Він також підкреслив, що головним завданням нині є підвищення боєздатності української армії, забезпечення якості підготовки військовослужбовців та впровадження інноваційних підходів до управління людьми у ЗСУ.

“Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави”, – додав президент.

Аналітики DeepState пишуть, що Драпатий і Апостол мають вкрай хорошу репутацію у війську.

“Драпатий прийняв на себе ОТУ “Харків” у травні, зупинивши ворога біля Липців та Вовчанська. Зумів стабілізувати ситуацію, попри постійні втручання однієї з ляльок Содоля. Далі працював в ОТУ “Луганськ”, де отримав багато схвальних відгуків по своїй роботі. Апостол командував 95-ю ОДШБр з лютого. Бригада традиційно в найдірявіших ділянках проводила стабілізацію. Влітку зупинила ворога в Торецьку і вже в серпні провела успішні наступальні дії на Курщині”, — зазначають аналітики.