Live

Нові призначення Зеленського: Умєров – голова СЗР, Клименко – секретар РНБО

Політика 14:43   03.08.2026
Вікторія Яковенко
Нові призначення Зеленського: Умєров – голова СЗР, Клименко – секретар РНБО Фото: Володимир Зеленський/телеграм

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО та голову Служби зовнішньої розвідки. Відповідні укази з’явилися сьогодні, 3 серпня.

Так, на посаду Голови Служби зовнішньої розвідки України Зеленський призначив Рустема Умєрова.

новые назначения Зеленського
Скриншот

Ігор Клименко став секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

новые назначения Зеленського
Скриншот

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлію Свириденко, після чого в парламенті розпочався процес формування нового складу Уряду. Новим прем’єр-міністром України став Сергій Корецький. Також 16 липня Верховна рада затвердила новий склад Кабміну. Не призначили тільки очільників МЗС та Міноборони. У мережі ходили чутки, що посаду останнього може обійняти Ігор Клименко. Однак у різних містах України розпочалися акції на підтримку Михайла Федорова. Люди виступали проти його звільнення, а також призначення на посаду Клименка, який очолював МВС.

Читайте також: На командира «Хартії» була спроба замаху – Зеленський

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Вранці ворог вдарив FPV по авто копів під час евакуації на Куп’янщині
Вранці ворог вдарив FPV по авто копів під час евакуації на Куп’янщині
03.08.2026, 16:01
Сьогодні 1 серпня: який день в історії
Сьогодні 1 серпня: який день в історії
01.08.2025, 06:00
Сьогодні 3 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 серпня 2026: яке свято та день в історії
03.08.2026, 06:00
Вкрав чужі паспорти: що загрожує чоловіку на Харківщину, повідомили в поліції
Вкрав чужі паспорти: що загрожує чоловіку на Харківщину, повідомили в поліції
03.08.2026, 13:08
Новини Харкова — головне 3 серпня: удар по авто копів, борги за комуналку
Новини Харкова — головне 3 серпня: удар по авто копів, борги за комуналку
03.08.2026, 15:11
У мерії показали, на якому етапі відновлення будинку на Ахієзерів у Харкові
У мерії показали, на якому етапі відновлення будинку на Ахієзерів у Харкові
03.08.2026, 14:14

Новини за темою:

31.07.2026
На командира «Хартії» була спроба замаху – Зеленський
31.07.2026
Богодухівщина залишилась без начальника РДА: розпорядження Зеленського
29.07.2026
Висока вірогідність масованого удару цієї ночі – Зеленський
24.07.2026
Загиблі на Київщині: ймовірно, атакували полігон під час виставки озброєння
22.07.2026
Зміни у керівництві ЗСУ тривають: хто очолив Генштаб


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Нові призначення Зеленського: Умєров – голова СЗР, Клименко – секретар РНБО», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 14:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО та голову Служби зовнішньої розвідки. Відповідні укази з’явилися сьогодні, 3 серпня.".