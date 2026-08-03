Нові призначення Зеленського: Умєров – голова СЗР, Клименко – секретар РНБО
Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО та голову Служби зовнішньої розвідки. Відповідні укази з’явилися сьогодні, 3 серпня.
Так, на посаду Голови Служби зовнішньої розвідки України Зеленський призначив Рустема Умєрова.
Ігор Клименко став секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлію Свириденко, після чого в парламенті розпочався процес формування нового складу Уряду. Новим прем’єр-міністром України став Сергій Корецький. Також 16 липня Верховна рада затвердила новий склад Кабміну. Не призначили тільки очільників МЗС та Міноборони. У мережі ходили чутки, що посаду останнього може обійняти Ігор Клименко. Однак у різних містах України розпочалися акції на підтримку Михайла Федорова. Люди виступали проти його звільнення, а також призначення на посаду Клименка, який очолював МВС.