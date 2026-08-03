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Новини Харкова — головне 3 серпня: удар по авто копів, борги за комуналку

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Сьогодні 3 серпня 2026: яке свято та день в історії

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Вранці ворог вдарив FPV по авто копів під час евакуації на Куп’янщині

Ігор Клименко став секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Так, на посаду Голови Служби зовнішньої розвідки України Зеленський призначив Рустема Умєрова.

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО та голову Служби зовнішньої розвідки. Відповідні укази з’явилися сьогодні, 3 серпня.

Якщо вам цікава новина: «Нові призначення Зеленського: Умєров – голова СЗР, Клименко – секретар РНБО», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 14:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО та голову Служби зовнішньої розвідки. Відповідні укази з’явилися сьогодні, 3 серпня.".