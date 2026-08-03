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Харківщина – на першому місці за кількістю боргів за комуналку (інфографіка)

Суспільство 12:43   03.08.2026
Вікторія Яковенко
Харківщина – на першому місці за кількістю боргів за комуналку (інфографіка) Фото: “Опендатабот”

Понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги додалось до Єдиного реєстру боржників за пів року. Харківщина очолила антирейтинг, повідомляє ресурс «Опендатабот».

«Найбільше нових боргів за комуналку цього року на Харківщині — 22 171, або 20% від усіх нових справ. Друге місце посідає Дніпропетровщина, де відкрили 19 636 проваджень (18%). На третьому місці — Миколаївщина із 12 841 провадженням (12%)», – зазначили аналітики.

Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання: 43% від усіх нових боргів у 2026 році. Ще 18% — борги за водопостачання. Далі — житлове обслуговування (12%), газопостачання (11%) та енергопостачання (9%).

«Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46–60 років — 35% усіх нових проваджень. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Майже стільки ж заборгували українці віком 36–45 років (24%)», – додають аналітики.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні становить наразі 7273 грн (близько 163$). Найбільші виплати в літніх людей з Києва, найменші — у західних регіонах. На Харківщині ж отримують трохи менше, ніж в середньому по країні – 7255 гривень. Про це свідчить аналітика «Опендатабот».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 12:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги додалось до Єдиного реєстру боржників за пів року.".