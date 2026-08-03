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Харьковщина – на первом месте по количеству долгов за коммуналку (инфографика)

Общество 12:43   03.08.2026
Виктория Яковенко
Харьковщина – на первом месте по количеству долгов за коммуналку (инфографика) Фото: «Опендатабот»

Более 108 тысяч новых исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги добавилось в Единый реестр должников за полгода. Харьковщина возглавила антирейтинг, сообщает ресурс «Опендатабот».

«Больше всего новых долгов за коммуналку в этом году в Харьковской области — 22171, или 20% от всех новых дел. Второе место занимает Днепропетровщина, где открыли 19636 производств (18%). На третьем месте – Николаевщина с 12841 производством (12%)», — отметили аналитики.

Чаще всего украинцы в этом году задолжали за теплоснабжение: 43% всех новых долгов в 2026 году. Еще 18% — долги за водоснабжение. Далее – жилищное обслуживание (12%), газоснабжение (11%) и энергоснабжение (9%).

«Наибольшая доля новых долгов приходится на людей в возрасте 46–60 лет — 35% всех новых производств. Еще четверть приходится на пенсионеров. Почти столько же должны украинцы в возрасте 36–45 лет (24%)», — добавляют аналитики.

Напомним, средняя пенсия в Украине составляет сейчас 7273 грн (около 163$). Самые большие выплаты пожилых людей из Киева, самые маленькие — в западных регионах. На Харьковщине же получают чуть меньше, чем в среднем по стране – 7255 гривен. Об этом свидетельствует аналитика «Опендатабот».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2026 в 12:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 108 тысяч новых исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги добавилось в Единый реестр должников за полгода.".