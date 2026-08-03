В Белгороде горел университет, где собирают дроны, утром БпЛА атакуют склад WB

В России вновь неспокойно. Ночью и утром беспилотники атакуют разные регионы, на местах «прилетов» бушуют пожары.

Волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко сообщил подробности о результатах ударов. Так ночью было атаковано здание Белгородского государственного технологического университета, где собирали и тестировали дроны.

Видео: Exilenova+

В Керчи под удар попала электроподстанция. Также после работы ПВО начался пожар.

Видео: Exilenova+

«Прямо сейчас дроны атакуют состав Wildberries в Хрястово, Владимирская область», – отметил Стерненко.

Видео: Exilenova+