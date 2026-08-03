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Есть погибший и пострадавшая – Синегубов о сутках на Харьковщине

Происшествия 08:51   03.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Есть погибший и пострадавшая – Синегубов о сутках на Харьковщине

За сутки россияне атаковали Харьков, а также 17 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Новый Коротич Песочинской громады погиб человек (данные устанавливаются); в с. Федоровка Ольховской громады получила ранения 73-летняя женщина. Враг атаковал БпЛА Холодногорский, Индустриальный, Новобаварский, Киевский районы Харькова», – уточнил Синегубов.

  • три БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • девять fpv-дронов;
  • 44 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть разрушения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2026 в 08:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки россияне атаковали Харьков, а также 17 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".