Есть погибший и пострадавшая – Синегубов о сутках на Харьковщине

За сутки россияне атаковали Харьков, а также 17 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Новый Коротич Песочинской громады погиб человек (данные устанавливаются); в с. Федоровка Ольховской громады получила ранения 73-летняя женщина. Враг атаковал БпЛА Холодногорский, Индустриальный, Новобаварский, Киевский районы Харькова», – уточнил Синегубов.

три БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

три БпЛА типа «Молния»;

девять fpv-дронов;

44 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть разрушения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах области.