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Є загиблий та постраждала – Синєгубов про добу на Харківщині

Події 08:51   03.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Є загиблий та постраждала – Синєгубов про добу на Харківщині

За добу росіяни атакували Харків, а також 17 населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У сел. Новий Коротич Пісочинської громади загинула людина (дані встановлюються); у с. Федорівка Вільхуватської громади зазнала поранень 73-річна жінка. Ворог атакував БпЛА Холодногірський, Індустріальний, Новобаварський, Київський райони Харкова“, – уточнив Синєгубов.

  • три БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • три БпЛА типу «Молния»;
  • дев’ять fpv-дронів;
  • 44 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є руйнування цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 08:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу росіяни атакували Харків, а також 17 населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".