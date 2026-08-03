Є загиблий та постраждала – Синєгубов про добу на Харківщині
За добу росіяни атакували Харків, а також 17 населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Новий Коротич Пісочинської громади загинула людина (дані встановлюються); у с. Федорівка Вільхуватської громади зазнала поранень 73-річна жінка. Ворог атакував БпЛА Холодногірський, Індустріальний, Новобаварський, Київський райони Харкова“, – уточнив Синєгубов.
- три БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- три БпЛА типу «Молния»;
- дев’ять fpv-дронів;
- 44 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є руйнування цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області.