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Сьогодні 3 серпня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   03.08.2026
Оксана Горун
Сьогодні 3 серпня 2026: яке свято та день в історії

3 серпня 2012 року своє перше олімпійське “золото” виграла Кейті Ледекі. У 1996-му розпочалася “епоха “Макарени”. У 1958-му американський атомний підводний човен “Наутілус” першим досяг Північного полюса під водою. У 1914-му Головна українська рада закликала українців підтримати Австро-Угорщину в Першій Світовій війні.  У 1778-му відкрили всесвітньо відомий італійський оперний театр “La Scala”.   У 1492-му Колумб вирушив у свою першу подорож (як він думав, до Індії).

Свята та пам’ятні дати 3 серпня

3 серпня – Всесвітній день кавуна.

Також сьогодні: День поширення інформації про синдром гвоздики.

3 серпня в історії

3 серпня 1492 року мореплавець Христофор Колумб вирушив у першу зі своїх далеких подорожей. Детальніше.

3 серпня 1778 року в Мілані відкрили оперний театр “La Scala”, якому судилося стати одним із найвідоміших у світі. Докладніше.

3 серпня 1914 року Німеччина оголосила війну Франції. До цього моменту Австро-Угорщина вже вдерлася до Сербії, Росія та Франція розпочали мобілізацію, а Німеччина оголосила війну Росії. Усі ці події надалі призвели до розширення війни до масштабів світової.

3 серпня 1914 року Головна українська рада закликала українців підтримати Австро-Угорщину в Першій Світовій війні. Докладніше.

3 серпня 1958 року перший в історії атомний підводний човен – американський “Наутилус” – досяг Північного полюса під водою. Докладніше.

Атомний підводний човен США "Наутілус"
Атомний човен США “Наутілус”. Фото: wikipedia.org

3 серпня 1996 року почалася “епоха “Макарени”. Цього дня пісня “Macarena (Bayside Boys Mix)” іспанського дуету “Los del Río” вперше очолила американський чарт “Billboard Hot 100”. Вона була на першому місці 14 тижнів, а загалом залишалася в чарті 60 тижнів. І це був один із найуспішніших світових хітів 1990-х.

“Macarena спочатку була випущена як румба на альбомі Los Del Río 1993 року “A Mí Me Gusta”. Наступна версія з елементами фламенко/попу викликала великий фурор в Іспанії, Колумбії та Мексиці, – пише Тім Макфейт для сайту Grammy. – У Пуерто-Рико Macarena слугувала неофіційним гімном передвиборчої кампанії тодішнього губернатора Педро Росселло, який балотувався на переобрання. Пісня також здобула популярність у Європі. У США в 1995 році Macarena привернула увагу Джонні Каріде, радіоведучого маямської радіостанції “Power 96”. Каріде став свідком того, як пісня набирала популярність у місцевих клубах. Відчуваючи щось грандіозне, він запросив своїх друзів з маямського гурту “Bayside Boys” — Майка Тріая та Карлоса де Ярза — і співачку Карлу Ванессу  записати ремікс з англомовними куплетами, який пізніше придбала RCA”.

Так з’явилася та версія “Макарени”, яка у 1990-ті звучала буквально “з кожної праски” і досі відома навіть тим, хто в ті роки ще не народився.

3 серпня 2012 року 15-річна американська плавчиня Кейті Ледекі виграла перше в кар’єрі олімпійське золото. Вона перемогла на своїй “коронній” дистанції 800 метрів вільним стилем на Олімпіаді у Лондоні. Докладніше.

Церковне свято 3 серпня

3 серпня вшановують пам’ять преподобних Ісаакiя, Далмата і Фавста. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо погода 3 серпня сира і тепла, то в лісі вродить багато грибів.

Якщо у водоймі біля поверхні плескається риба, то погода буде спекотною та сонячною.

Якщо над землею низько стелиться туман, то буде спекотно.

Що не можна робити 3 серпня

Заборонено лінуватися.

Не можна їсти м’ясні та молочні продукти, яйця, рибу (триває Успенський піст).

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 серпня 2012 року своє перше олімпійське “золото” виграла Кейті Ледекі. У 1996-му розпочалася “епоха “Макарени”".