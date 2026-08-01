Сьогодні 1 серпня 2026: яке свято та день в історії

1 серпня в Україні – День інкасатора. Народне свято – Маковея (Перший чи Медовий Спас). У цей день 1965 року вийшов окремою книгою роман “Дюна” Френка Герберта. У 1936-му відкрилися одні з найскандальніших Олімпійських ігор – у Берліні. У 1914-му, на початку подій Першої світової війни, Німеччина оголосила війну Російській імперії, а у Львові створили Головну Українську раду. У 1913-му померла Леся Українка. У 1774-му Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень. У 1589-му чернець Жак Клеман смертельно поранив короля Франції Генріха III. У 30-му році до н.е. пішов з життя римський полководець і коханець Клеопатри Марк Антоній.

Свята та пам’ятні дати 1 серпня

1 серпня в Україні – День інкасатора. Народне свято – Маковея (Перший чи Медовий Спас). У цей день починається Успенський піст (або Спасівка), який триває до Успіння Богородиці – 15 серпня.

У світі – День пам’ять жертв Першої світової війни, Всесвітній день боротьби з раком легенів.

Перша субота серпня – це Міжнародний день алопеції, Міжнародний день блюзової музики, День пісочних замків і День магазину канцтоварів. У перші вихідні серпня (два дні) відзначають Міжнародний день близнюків.

Також сьогодні: День подруги, Міжнародний день грудного вигодовування і лактації, Міжнародний день чайлдфрі, День працівника технічної підтримки, День Всесвітнього павутиння (World Wide Web Day), Міжнародний день гри “Маджонг”, Універсальний день народження вихованців у притулках для тварин, День скаутської хустки, Міжнародний день Альбаріньйо (сорт винограду).

1 серпня в історії

1 серпня 30 року до нашої ери наклав на себе руки римський полководець і один з керівників держави часів “Другого тріумвірату” Марк Антоній. Докладніше.

1 серпня 1589 року монах Жак Клеман завдав смертельного удару ножем королю Франції Генріху III – останньому з династії Валуа. Докладніше.

1 серпня 1774 року британський хімік Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень. Докладніше.

1 серпня 1913 року померла Леся Українка (Лариса Косач-Квітка). Докладніше.

1 серпня 1914 року Німеччина оголосила війну Російської імперії. Це був крок до розв’язання Першої світової війни.

1 серпня 1914 року на тлі початку Першої світової війни у Львові створили Головну українську раду (ГУР). Докладніше.

1 серпня 1936 року відбулося відкриття літніх Олімпійських ігор у Берліні – останніх перед Другою світовою війною. Докладніше.

1 серпня 1965 року роман “Дюна” Френка Герберта вперше вийшов окремою книгою у видавництві “Chilton Books”. До цього твір публікували частинами в журналі “Analog” у 1963-1965 роках. “Дюна” зараз відома навіть тим, хто ніколи не читав книгу, адже роман ліг в основу однойменного фільму режисера Денні Вільнева.

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“Дюна” Френка Герберта – це, мабуть, найзначніший науково-фантастичний роман США другої половини XX століття; він, безумовно, має репутацію бестселера всіх часів”, – пише дослідник Едвард Джеймс у статті для видавництва Оксфордського університету.

Винятковому успіху книги передували труднощі з пошуком видавця для неї. Це Герберту довго не вдавалося. Зрештою, за справу взялося невелике філадельфійське видавництво “Chilton”, яке взагалі не спеціалізувалося на літературі, а частіше видавало посібники з ремонту автомобілів. Роман швидко отримав визнання критиків та професійної спільноти, він має низку премій (зокрема, Г’юго та Неб’юла).

“Продовження, “Месія Дюни” (1969), було опубліковано видавництвом “Putnam”, одним із найшанованіших нью-йоркських видавництв; і після цього “Дюна” стала цілою індустрією”, – зазначає Джеймс.

Сам Френк Герберт написав шість томів цієї серії: “Дюна”, “Месія Дюни”, “Діти Дюни”, “Бог-імператор Дюни”, “Єретики Дюни” та “Капітула Дюни”. А після смерті письменника його роботу продовжив син Браян Герберт у співавторстві із Кевіном Андерсоном. Спільно вони видали ще понад десяток романів із того ж всесвіту. Першою екранізацією “Дюни” став фільм 1984 року режисера Девіда Лінча. Сьогодні стрічка має культовий статус серед шанувальників фантастики, але тоді вона провалилася у прокаті та зібрала переважно негативні рецензії критиків.

Церковне свято 1 серпня

1 серпня – Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, свято Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці та семи мучеників Маккавеїв. У цей день вшановують семеро братів Маккавеїв, їхню матір Соломонію та вчителя Єлеазара. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 1 серпня, такою вона буде протягом наступних шести тижнів.

Якщо день теплий і сонячний, то бабине літо буде затяжним.

Якщо в цей день гроза, то серпень буде неврожайним.

Якщо на дубі багато жолудів, то врожай цього року буде хороший.

Що не можна робити 1 серпня

Не можна їсти м’ясо, яйця і молочну їжу, влаштовувати гучні гуляння.

Не можна сваритися, лаятися та ображати близьких.