Замах на Оболєнського, вирок терористу – підсумки 31 липня (відео)

69-річного харків’янина підозрюють у замаху на командира “Хартії” Ігоря Оболєнського; у місті експериментують над захистом від FPV на оптоволокні; суд виніс вирок диверсанту. “Об’єктив” нагадує головні новини 31 липня.

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Про спробу замаху на командира Хартії Ігоря Оболєнського заявив президент України. Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь із цього приводу від керівника СБУ Олександра Поклада. Згодом СБУ та Нацполіція повідомили подробиці: підозрюваний – 69-річний мешканець Харкова. Його, за версією слідства, завербували російські спецслужби. Причому він сам про це не знав, а вважав, що працює на СБУ. Чоловікові повідомили, що Оболєнський нібито співпрацює з ворогом. Як “доказ” надали згенероване за допомогою штучного інтелекту зображення, на якому командир корпусу “Хартія” нібито перебуває на Червоній площі в Москві у футболці з символікою “Z”. Пістолет пенсіонеру передав кур’єр, особу якого ще встановлюють.

“Хартія” спільно з ХОВА розробляє проєкт захисту Харкова від FPV-дронів на оптоволокні. Про це повідомив напередодні керівник обласної адміністрації Олег Синєгубов. В інтерв’ю радіо “Хартія” Синєгубов відзначив, що проєкт – експериментальний. Його спочатку випробують на окремій ділянці території. Якщо стане успішним, будуть розширювати. Деталей начальник ХОВА не навів, відзначивши лише, що йдеться не про пасивний захист, а про активну протидію. Подібна система вже працює на фронті. Її треба адаптувати до умов міста.

Суд виніс вирок терористу, якого затримали в червні минулого року. Обласна прокуратура повідомила: зрадником став завідувач лабораторії одного з університетів Харкова. ФСБ звернула на нього увагу через антиукраїнські пости, які той публікував у телеграм-каналах. За роботу на ворога харків’янину обіцяли не тільки гроші, але й допомогу у виїзді до тимчасово окупованого Харцизька Донецької області, де похований його батько та мешкає мати. В СБУ відзначили: ворожий агент мав виготовити одразу три саморобні вибухові пристрої з дистанційним керуванням. Інші виконавці далі заклали б цю вибухівку біля адмінбудівель у центрі Харкова. За завданням окупантів, зрадник споряджав бомби металевими гайками та цвяхами, щоб вибух завдав якнайбільшого ураження. Виробництво розгорнув у квартирі сусідів, які виїхали з Харкова та залишили йому свої ключі. Готові пристрої маскував: у корпус волейбольного м’яча, термос і полімерні труби. А далі – закладав у схованки. Дії агента документувала СБУ. Його затримали під час облаштування третього схрону.

Вороже павутиння на Вовчанському напрямку показала 57-ма бригада ЗСУ. Військові наголосили: це не просто сміття, а серйозна екологічна проблема, наслідки якої будуть відчуватися роками. Адже оптоволокно часто стає смертельною пасткою для диких тварин.

На Харківщині про підозру повідомили членкині експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи. Такі комісії встановлюють людям групу інвалідності. Підозрювана, за даними обласної прокуратури, не внесла до своєї декларації майно на понад два з половиною мільйони гривень. Воно належить її чоловікові – також співробітнику експертної комісії.

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