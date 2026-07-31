Не “ждуни”: хто залишається в Козачій Лопані (відео)

Понад пів сотні людей все ще живуть у прикордонному селищі Козача Лопань у Харківській області, де тривають бої. Про те, хто не виїхав, а також – евакуацію через кілзону в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповіла староста селища Людмила Вакуленко.

Вона переконана: під обстрілами біля кордону залишаються не “ждуни”, як називають українців, які нібито чекають на російське “освобождение”.

“Повірте мені, “ждуни” є скрізь, по всій Україні. І в нас, у Козачій, не більше і не менше, ніж в інших населених пунктах. Якщо вони такі є. Але це якраз не ті люди, які там залишилися. Це ті люди, які залишилися по нещастю. З різних причин. Комусь нікуди йти, хтось не дійшов, а хтось тепер уже і хоче вийти, але не може”, – пояснила Вакуленко.

Як приклад навела мешканців села Нова Козача. Їх залишилося лише шість осіб.

“Із них двоє маломобільних. Одна взагалі лежача, друга така, – ну, ледве-ледве ходить. І четверо такі, які ще, може, можуть вийти. Бо зараз евакуація, яка проходить, – це “допоможи собі сам”, а далі вже ми. До Слатиного треба якось діставатися. Бо вже не можуть проїхати туди (на північ від Слатиного – в бік Козачої Лопані – Ред.) навіть броньовані машини… Велосипедами ще можна. Так: кинути велосипед – і заховатися в посадку. Отак ще люди виїжджають”, – розповіла староста.



Як люди вибираються з Козачої Лопані – подробиці у відео.