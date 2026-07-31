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Нову мальовничу композицію створюють у саду Шевченка: що висаджують 📷

Суспільство 16:45   31.07.2026
Вікторія Яковенко
Нову мальовничу композицію створюють у саду Шевченка: що висаджують 📷 Фото: “Центральний парк”

У саду Шевченка в Харкові біля озера висаджують багаторічні квіти та декоративні кущі.

“У саду Шевченка створюють мальовничу ландшафтну композицію. У рослинному ансамблі гармонійно поєднуються молоді хвойні насадження, злакові трави, яскраві кущі барбарису та ніжні гортензії”, – повідомили у пресслужбі Центрального парку.

Зазначається, що озеленювачі ретельно готують ґрунт для кожної рослини та одразу забезпечують рясний полив, щоб нові саджанці добре прижилися в літню спеку.

новую композицию создают в саду Шевченко в Харькове
Фото: “Центральний парк”
новую композицию создают в саду Шевченко в Харькове
Фото: “Центральний парк”
новую композицию создают в саду Шевченко в Харькове
Фото: “Центральний парк”
новую композицию создают в саду Шевченко в Харькове
Фото: “Центральний парк”

Нагадаємо, у пресслужбі мерії розповіли, що комунальники продовжують займатися озелененням Харкова. Так, минулого тижня вони висадили нові квіти у Київському районі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 16:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У саду Шевченка в Харкові біля озера висаджують багаторічні квіти та декоративні кущі.".