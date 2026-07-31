Нову мальовничу композицію створюють у саду Шевченка: що висаджують 📷

У саду Шевченка в Харкові біля озера висаджують багаторічні квіти та декоративні кущі.

“У саду Шевченка створюють мальовничу ландшафтну композицію. У рослинному ансамблі гармонійно поєднуються молоді хвойні насадження, злакові трави, яскраві кущі барбарису та ніжні гортензії”, – повідомили у пресслужбі Центрального парку.

Зазначається, що озеленювачі ретельно готують ґрунт для кожної рослини та одразу забезпечують рясний полив, щоб нові саджанці добре прижилися в літню спеку.

Нагадаємо, у пресслужбі мерії розповіли, що комунальники продовжують займатися озелененням Харкова. Так, минулого тижня вони висадили нові квіти у Київському районі.