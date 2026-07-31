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На командира «Хартії» була спроба замаху – Зеленський

Суспільство 15:16   31.07.2026
Вікторія Яковенко
На командира «Хартії» була спроба замаху – Зеленський Фото: АрміяInform

Вдень президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні була спроба замаху на командира 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігоря Оболєнського.

«Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії. Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше», – написав президент.

Нагадаємо, «Хартія» виникла на початку повномасштабної війни як добровольчий підрозділ. Її бійці обороняли Харківщину та одні з перших вийшли на кордон з російською федерацією під час контрнаступу ЗСУ. Хартійці захоплювали та знищували військову техніку й піхоту ворога.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 15:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні була спроба замаху на командира 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігоря Оболєнського.".