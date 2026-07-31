На командира «Хартії» була спроба замаху – Зеленський

Вдень президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні була спроба замаху на командира 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігоря Оболєнського.

«Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії. Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше», – написав президент.

Нагадаємо, «Хартія» виникла на початку повномасштабної війни як добровольчий підрозділ. Її бійці обороняли Харківщину та одні з перших вийшли на кордон з російською федерацією під час контрнаступу ЗСУ. Хартійці захоплювали та знищували військову техніку й піхоту ворога.